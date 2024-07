Mąż Sereny Williams jest chory. Usłyszał zaskakującą diagnozę

Serena Williams, wybitna tenisistka, w 2017 roku poślubiła Alexisa Ohaniana, współzałożyciela serwisu internetowego Reddit. Mężczyzna na portalu społecznościowym X ujawnił, że ma boreliozę. Nie spodziewał się, że usłyszy taką diagnozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Młynarska przez chorobę musiała zmienić dietę

Mąż Sereny Williams ma boreliozę. "Przeprowadziłem serię badań"

Mąż Sereny Williams napisał na X: "Przeprowadziłem serię badań, testów itp. i okazało się, że mam boreliozę. Nierealne. Na szczęście bez objawów, ale będę się leczyć. Dobry cholesterol jest za niski. Zły cholesterol jest w porządku. Muszę nad tym popracować. Pozytywne strony: 822 ng/dl całkowitego + 162 ng/dl wolnego testosteronu" - napisał w pierwszym poście. Później Alexis Ohanian dodał, że ma bliską osobę, która chorowała na boreliozę. "Wykazywała mnóstwo objawów itp. i po prostu nie mogła tego rozgryźć, dopóki jej nie przetestowali, a następnie zdiagnozowali (również skutecznie leczyli)" - ujawnił. Dodał, że spędza niewiele czasu w "dziczy" i "na północnym wschodzie", dlatego choroba jest dla niego zaskoczeniem (przypomnijmy jednak, że przez kleszcza można zostać dopadniętym nie tylko w "dziczy"). Mąż tenisistki podszedł do tego z humorem. Zapewnił, że weźmie antybiotyki i dołączył gifa z serialu animowanego "Kleszcz". "Nie możesz mnie zatrzymać, kleszczu!" - dodał.

Borelioza jest chorobą zakaźną przenoszoną przez kleszcze. Jak podaje zdrowie.gazeta.pl, może pozostawać przez długi czas w ukryciu i dawać bardzo niejednoznaczne objawy. Sprawdź też, jakie badania należy wykonać, aby ją zdiagnozować. Warto jednak również pamiętać o tym, że w sieci na temat boreliozy pojawia się wiele niesprawdzonych, a nawet nieprawdziwych wpisów osób, które żerują na ludzkim strachu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Ponadto w ostatnim czasie na temat choroby mnoży się coraz więcej teorii spiskowych.

Mąż Sereny Williams nie był fanem tenisa

Serena Williams i Alexis Ohanian poznali się przypadkiem w 2015 roku. Mężczyzna nie interesował się tenisem. Wówczas wynajmowali pokoje w tym samym hotelu we Włoszech. Zaczęło się od tego, że asystent tenisistki zażartował, że przy stoliku Ohaniana znajduje się szczur, żeby nakłonić go do zmiany miejsca. On jednak odpowiedział, że pochodzi z Brooklynu i cały czas widuje szczury. To, że się ich nie bał, zaskoczyło Serenę Williams, i nawiązali rozmowę. W 2016 roku byli już zaręczeni, a rok później wzięli ślub. Doczekali się dwóch córek: Alexis Olympii i Adiry River. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.