Probierz ma złe wieści dla piłkarzy. Nie będą zadowoleni

Euro 2024 budziło w wielu nadzieje, ale teraz wiemy, że Polska nie ma już na co liczyć w turnieju. Szanse na opuszczenie grupy straciliśmy po meczu z Austrią, z wynikiem 3:1. Zremisowane spotkanie Polska - Francja również nie ma wpływu na naszą obecną sytuację podczas mistrzostw. Trener kadry postanowił zatem zareagować.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz w ogniu komplementów. Słusznie?

Michał Probierz podjął pewną decyzję. Dobry krok?

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania z Francją w Dortmundzie, sport.pl informował o przełomowym ruchu trenera reprezentacji. Niektórzy piłkarze mogą nie być zachwyceni takim stanem rzeczy. Probierz zadecydował bowiem o czasie wolnym zawodników - po spotkaniu na murawie nie będą mogli udać się w innym kierunku niż Polska. Oznacza to zarazem, że piłkarze nie pojadą na przykład na zagraniczne wczasy chwilę po ostatnim meczu. Ponadto nasi zawodnicy nie będą mogli skryć się w bocznych wyjściach z lotniska, tylko zamiast tego, mają przejść obok kibiców oraz dziennikarzy. Ma to stanowić swego rodzaju podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie dla obserwatorów Euro. Co sądzicie o takiej zmianie?

Michał Probierz z nową decyzją KAPiF.pl

Michał Probierz zaskakuje nie tylko decyzjami, ale także ubiorem

W ostatnim czasie głośno było na temat ubioru trenera naszych piłkarzy. Widzieliśmy go w kosztownych garniturach, które były szeroko omawiane na portalach. Co na to wszystko stylistka gwiazd? - Patrząc teraz na historię polskiej drużyny na tych mistrzostwach, myślę, że może trzeba by przyśpieszyć przebiórki trenera w te nowe garnitury. Już nie zasada, że jeden garnitur na każdy na mecz, bo będzie mógł ich założyć tylko trzy. Może teraz powinien się przebierać na każdą połowę, to wykorzysta ich więcej, bo przecież miał je przygotowane na całość Euro - tak podsumowała Probierza Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z nami. Poradziła mu ponadto zainteresowanie się innymi dziedzinami sportowymi. - Na półfinał mistrzostw to we fraku powinien wystąpić. A może Probierz musi być trenerem w koszykówce albo hokeju? Tam będzie miał więcej przerw i więcej możliwości wykorzystania pięknych ubrań. Musi się nad tym zastanowić bo jeżeli stawia na bycie trendsetterem, no to musi iść do przodu i przebierać się częściej, by wykorzystać swój potencjał modela - zaznaczyła. Zdjęcia stylizacji trenera znajdziecie w naszej galerii na górze strony.