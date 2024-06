16 czerwca odbył się mecz Polski z Holandią. Kilka dni później, bo 21 czerwca, miało miejsce starcie naszej reprezentacji na Euro 2024 z Austrią. Oba mecze przebiegły wyjątkowo boleśnie dla naszej kadry, która poniosła sromotną porażkę. Warto podkreślić, że podczas pierwszego meczu Robert Lewandowski był kontuzjowany. W drugiej rozgrywce na murawę wszedł w drugiej połowie. Fani piłki nożnej są załamani wynikiem Polski na Euro 2024. Jedna z internautek zaczepiła mamę sportowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski skomentował przegraną z Austrią

Iwona Lewandowska odpowiedziała internautce. Mocny komentarz

Polacy mają za sobą dwie porażki na Euro 2024. Wielu kibiców wini za to Roberta Lewandowskiego. W meczu z Austrią nasz kapitan wyszedł na boisko dopiero w 60. minucie przy wyniku 1:1. Fani liczyli, że strzeli gola. Tak się jednak nie stało, a Biało-Czerwoni stracili dwie kolejne bramki. Załamani Polacy wyrazili swoją złość w mediach społecznościowych. Oberwało się nawet Iwonie Lewandowskiej. "Czy nie jest pani przykro, że prawie cała Polska nie chce pani syna w reprezentacji?" - napisała jedna z internautek. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź. "Jestem bardzo dumna ze swojego syna, a pani życzę więcej optymizmu i rzetelnego spojrzenia na piłkę nożną" - napisała mama Roberta Lewandowskiego. Iwona Lewandowska wychowała najpopularniejszego polskiego piłkarza. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Robert Lewandowski, Iwona Lewandowska Mecz Polska - Ukraina, KAPiF.pl

Dlaczego Polska przegrała z Austrią? Iwona Lewandowska ma na to odpowiedź

Iwona Lewandowska do końca kibicowała polskiej drużynie na Euro 2024. "Piłka nożna jest nieobliczalna, ale piłkarze dali z siebie wszystko" - napisała w mediach społecznościowych. Na tym się nie skończyło. Zasugerowała, że powód porażki może znajdować się w polskich szkołach. Później postanowiła wyrazić swoją opinię na temat młodego pokolenia przyszłych sportowców. Kobieta stwierdziła, że dzieci od najmłodszych lat nie mogą liczyć na profesjonalne przygotowanie w szkole. "A może zacznijmy od wychowania fizycznego w klasach I-III w nauczaniu początkowym, gdzie do tej pory uczyli wychowawcy, a powinni profesjonaliści, czyli absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego" - napisała bez wahania Iwona Lewandowska. Fani w komentarzach się z nią zgodzili. Chcecie wiedzieć, co pisali? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Wymowny wpis Lewandowskiej po przegranym meczu. W komentarzach burza