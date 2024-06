21 czerwca to ważna data dla biało-czerwonych. Rozegrają swój drugi mecz podczas Euro 2024. Sprawa jest o tyle ważna, że Austria to silny przeciwnik, z którym ostatnio nawet Francuzi (typowani do faworytów tegorocznych zawodów) mieli nie lada problem. Mówił o tym nawet Radosław Majdan w wywiadzie dla Plotka.

Anna Lewandowska się pochwaliła. Klara i Laura już gotowe na mecz

Robert Lewandowski miał kontuzję po meczu towarzyskim naszej reprezentacji z Turcją. Nabawił się jej tuż przed startem Euro 2024, dlatego nie zagrał w pierwszym meczu Polaków podczas tych zawodów - z Holandią, który ostatecznie przegraliśmy 1:2. Lekarze i osoby związane z reprezentacją twierdziły jednak, że już podczas meczu z Austrią Lewy pojawi się na boisku. Ostatecznie rozpocznie mecz na ławce i być może wejdzie w drugiej połowie. Żona najlepszego polskiego napastnika, Anna Lewandowska już na kilka godzin przed meczem pochwaliła się, że córki pary - Klara i Laura są zwarte i gotowe do kibicowania. Na InstaStories wstawiła zdjęcie, na którym widać dziewczynki ubrane w biało-czerwone koszulki, pozujące przy polskiej fladze. Fotografię znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Hiszpańskie media huczą o Lewandowskiej. Wszystko po tym, co zrobiła

Anna Lewandowska, mimo kilku biznesów, zabrała się za podbój hiszpańskiego rynku i postanowiła otworzyć tam multi-butikowe studio fitness. Można tam uczęszczać na zajęcia z treningu funkcjonalnego, tańca czy pilatesu. Hiszpańskie media wzięły pod lupę jej interesy. Dla przykładu dziennikarka Lorea Bakero doceniła smykałkę żony Roberta Lewandowskiego do biznesu. "W ten sposób była karateczka powiększa swoje imperium o nową firmę, która zapowiada się na sukces. Należy pamiętać, że Lewandowska ma już pięć firm w swojej rodzinnej Polsce i ponad 200 pracowników pod swoją opieką. Wszystkie są związane ze zdrowym i aktywnym stylem życia, co jest potężnym przesłaniem" - można przeczytać na stronie serwisu Mundo Deportivo. O jej nowym przedsięwzięciu wspomniał również portal sport.es, który jest jednym z największych hiszpańskich serwisów sportowych.