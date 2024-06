10 czerwca reprezentacja Polski wygrała 2:1 z Turcją. Był to dla kadry Michała Probierza ostatni sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Na boisku urazu doznał Robert Lewandowski, który najprawdopodobniej nie wybiegnie na murawę 16 czerwca, w starciu z Holandią, co może być sporym osłabieniem dla naszej reprezentacji. Za to Wojciech Szczęsny podczas spotkania z Turcją pokazał niesamowitą formę. Bramkarz pożegnał się już z ukochaną żoną i synem, przed wyjazdem do Hanoweru, gdzie Polacy zameldowali się na czas Euro 2024. Po przyjeździe do niemieckiego miasta, na naszych sportowców czekał tłum kibiców. W pewnym momencie polski bramkarz udowodnił, że ma wielkie serce. Co takiego zrobił?

Rozczulający gest Wojciecha Szczęsnego względem fana. "Tak wygląda wielki piłkarz"

Polska reprezentacja na czas Euro 2024 zameldowała się w Hanowerze. Na naszych piłkarzy wiernie czekali fani. W pewnym momencie do tłumu oczekujących wyszedł Wojciech Szczęsny, który witał się z kibicami, cierpliwie pozował z nimi do zdjęć i rozdawał autografy. Jednak z kobiet zwróciła się do bramkarza z pytaniem. "Panie Wojtku, czy mogę dać tego małego kibica do ręki?" - usłyszał Szczęsny. Długo nie musiał się zastanawiać. Sportowiec szybko odparł, że "pewnie" i wziął chłopca na ręce, by później zrobić sobie z nim zdjęcie i oddać go mamie. Przy okazji zapytał go o imię, a cała interakcja została uwieczniona i opublikowana w mediach społecznościowych.

Internauci nie kryli, że postawa Szczęsnego jest godna podziwu. Zasypali go komplementami. "Tak wygląda wielki piłkarz. Gest mega", "Klasy nie kupisz", "Brawo, tak to powinno wyglądać", "Bez bufonady. Klasa gość!" - czytamy pod wideo udostępnionym na X przez profil Meczyki. Więcej zdjęć sportowca znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wojciech Szczęsny jest bardzo rodzinną osobą

Piłkarz wraz z żoną Mariną wychowują sześcioletniego syna Liama. Szczęśni spodziewają się też przyjścia na świat drugiego dziecka. Jak ujawniła wokalistka, ma być to córka. Wojciech jest bardzo rodzinną osobą i każdą wolną chwilę stara się spędzać z bliskimi i synem. Ostatnio Marina pokazała, na jakie wsparcie mógł liczyć bramkarz podczas spotkania z Turcją. Na trybunach nie mogło zabraknąć ciężarnej żony z synem, ale i mamy sportowca wraz z teściową.