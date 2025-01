Aleksandra Pika była jedną z twarzy TVP Sport. I nic w tym dziwnego, w końcu pracowała w stacji aż siedem lat. Widzowie doskonale znają ją, ponieważ współprowadziła pasmo "Złowione w sieci". Często przeprowadzała też wywiady ze sportowcami, omawiała gale bokserskie. Pika we wrześniu 2024 roku niespodziewanie zniknęła z ramówki stacji. Dopiero teraz, a dokładnie 30 stycznia zdradziła, co się stało i poinformowała, że żegna się z Telewizją Polską.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeżowska po latach wróciła do TVP i ocenia zmiany. "Ważne, że się zmieniła władza"

Aleksandra Pika wydała oświadczenie. Odchodzi z TVP

Aleksandra Pika od września nie pojawiała się na antenie TVP. I choć jest aktywna na Instagramie, gdzie publikuje wiele zdjęć, dopiero teraz zdecydowała się na wpis dotyczący swojej pracy w TVP Sport. Dziennikarka poinformowała w nim, że samodzielnie podjęła decyzję o tym, że żegna się ze stacją.

We wrześniu podjęłam decyzję o zawieszeniu współpracy z TVP Sport, a pod koniec roku zdecydowałam się ją zakończyć. Dziękuję za te siedem lat. Jako że mam tutaj wielu fanów sportu postanowiłam się z wami tym podzielić, bo była to bardzo ważna część mojego życia. Jest to moja decyzja, podyktowana chęcią zmiany

- czytamy.

Aleksandra Pika o pracy w TVP. Ależ słowa

Dziennikarka nie była rozgoryczona tym, że rozstaje się z publicznym nadawcą. Wprost przeciwnie, podziękowała za daną jej szansę i pożegnała się z kolegami po fachu. Przy okazji zdradziła, jak przez ostatnie siedem lat pracowało jej się w gmachu TVP. "Praca w telewizji, praca na żywo, przy wydarzeniach generujących emocje, to była dla mnie świetna szkoła, nie tylko dziennikarstwa. Wychodzenie ze strefy komfortu, oswajanie stresu, adrenaliny, budowanie pewności siebie… To wszystko ze sobą z tej pracy wynoszę i idę dalej" - pisała. i dodała: "Jestem wdzięczna za szansę, jaką dostałam i za ludzi, z którymi mogłam pracować. Będę zawsze was dobrze wspominać i trzymać za wszystkich mocno kciuki! P.S. praca w praktycznie męskiej redakcji to solidna dawka humoru i śmiechu, polecam" - czytamy.

Pika nie poinformowała o swoich kolejnych zawodowych projektach. Warto jednak nadmienić, że jest kolejną już osobą, która odchodzi z TVP Sport w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2024 roku Michał Pochopień za pomocą X poinformował, że rozstaje się ze stacją. Wirtualne Media informowały, że wcześniej współpracę z TVP Sport skończyli m.in. Filip Czyszanowski oraz Mateusz Górecki.