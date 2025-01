W mediach głośno jest na temat nowej relacji Jacka Kopczyńskiego. Jak niedawno pisał Plotek, aktor potwierdził, że znowu jest w związku, publikując romantyczne kadry z nową ukochaną. Wcześniej głośno było na temat relacji artysty z Patrycją Markowską oraz Klaudią Kardas, autorką kontrowersyjnej książki "Kokainowa księżniczka".

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Głowacki: "Gdybyśmy wtedy się z Agą zbliżyli, nasze dzieci kończyłyby studia"

Klaudia Kardas o nowym związku Jacka Kopczyńskiego. Opowiedziała o trudnym rozstaniu

Redakcja Plotka skontaktowała się z Klaudią Kardas, aby zapytać, jakie ma zdanie na temat nowej relacji Jacka Kopczyńskiego. Pisarka w rozmowie z nami wyznała, że stara się nie śledzić aktualnego życia dawnego ukochanego. - Mało mnie interesuje z kim się spotyka Jacek, już nie uczestniczę w jego romansach, związkach, sytuacjach czy szopkach wyskokowych itp. - powiedziała pisarka.

Klaudia Kardas wysnuła również obawy, co do nowej relacji aktora. Nie ukrywa goryczy po trudnym rozstaniu. - Ale… hmm, oby ta pani nie dowiedziała się z internetu, że jej partner spotyka się np. z koleżanką z pracy, tak jak to było w moim przypadku. Nie jest to miła informacja, kiedy dowiadujesz się od dziennikarza, co robi "twój partner". O Jacka romansie właśnie w taki sposób się dowiedziałam. Wtedy to przemilczałam. No i na koniec dodam. Niech mu się wiedzie w tym jego "dojrzałym" życiu. Może to wreszcie będzie ta jedyna? - dodała ironicznie autorka w rozmowie z Plotkiem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ukochana Kopczyńskiego o trudnych początkach relacji. Co z zaręczynami? Od plotek aż huczało

Jacek Kopczyński i Klaudia Kardas byli zaręczeni? Zaskakujący koniec relacji zakochanych

Początkowo wydawało się, że Jacek Kopczyński i Klaudia Kardas mają przed sobą świetlaną przyszłość, a nawet planują ślub. W styczniu 2024 roku pisarka opublikowała zdjęcie, na którym widniał pierścionek na jej serdecznym palcu. Fotografia szybko zyskała medialny rozgłos i wzbudziła spekulacje dotyczące możliwych zaręczyn zakochanych. Nieoczekiwanie jednak jakiś czas później aktor wyznał, że relacja zakochanych jest już zakończona. - Ja się z Klaudią rozstałem kilka tygodni temu - przyznał artysta w rozmowie z "Twoim Imperium".