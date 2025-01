29 stycznia dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski przekazał, że według jego nieoficjalnych informacji złożono dwie oferty na zakup telewizji TVN. Pierwsza ma należeć do funduszu Michała Sołowowa. "Złożono dwie oferty kupna TVN. Pierwsza z nich wpłynęła od biznesmena Michała Sołowowa, druga od holdingu Wirtualna Polska. Zaangażowany w zakup może być również Rafał Brzoska, właściciel InPostu" - czytamy na stronie wiadomosci.radiozet.pl. Przedstawiciele Michał Sołowowa nie skomentowali tych doniesień. Nie od dziś wiadomo jednak, że dysponuje sporymi funduszami.

Michał Sołowow i jego majątek. "Dzielnie broni pozycji numer jeden"

Michał Sołowow od lat zdobywa pierwsze miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. W 2024 roku "Forbes" wycenił jego majątek na ponad 27 miliardów złotych. Tuż za nim na liście znaleźli się m.in. Tomasz Biernacki, Jerzy Starak oraz Sebastian Kulczyk. Magazyn "Forbes" wskazał, co stoi za sukcesem Michała Sołowowa. "Dzielnie broni swojej pozycji numer jeden. W dużym stopniu za sprawą zaangażowania w energetykę atomową" - czytaliśmy w 2024 roku. Przypomnijmy, że do Michała Sołowowa należą m.in. firmy Synthos, Barlinek i Cersanit. Jak informują media, biznesmen ma dom w Masłowie oraz apartamenty na Lazurowym Wybrzeżu i w Wiedniu. Do jego pasji należą rajdy samochodowe. Miliarder osiąga sukcesy w tej dziedzinie. Został trzykrotnym wicemistrzem Rajdowych Mistrzostw Europy.

Mimo ogromnych sukcesów biznesowym Michał Sołowow dość skromnie wypowiada się o swojej fortunie. "Mnie nigdy specjalnie nie interesowała konsumpcja. Do 2000 roku mieszkałem w odziedziczonym po babci małym mieszkaniu w starej kamienicy w Kielcach" - przekazał podczas rozmowy z "Forbesem". Aktualne zdjęcia miliardera znajdziecie w naszej galerii.

Córka Michała Sołowowa jest w związku z kierowcą rajdowym. Wychowują syna

Michał Sołowow rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Wiemy jednak, że doczekał się córki Karoliny. Dziedziczka fortuny prowadzi z ojcem fundację "Fabryka Marzeń". Ma za sobą także doświadczenie pracy w biurze architektonicznym oraz grupie North Food. Kobieta jest pasjonatką wyścigów. To zainteresowanie podziela także jej partner, Rafał Sonik. Zakochani wychowują syna Gniewka. Prawniczka ma także dwójkę dzieci z poprzednich relacji.