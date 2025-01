Marcin Mastalerek poznał żonę na dyskotece. Kim jest ukochana polityka?

Nazwisko Marcina Mastalerka coraz częściej przewija się w mediach. Doradca prezydenta ostatnio publicznie wypomniał, iż król Karol III zapomniał dodać, iż wśród ofiar nazistów nie brakowało Polaków. "To jest zawstydzające. Tym bardziej że był wówczas w Polsce" - stwierdził polityk na antenie Polsat News. Mastalerek oprócz prężnie rozwijającej się kariery w polityce znajduje też czas na życie rodzinne. Kim jest żona szefa Gabinetu Prezydenta RP?

Marcin Mastalerek wspomina, jak poznał żonę. "Zaprosiłem na gorącą czekoladę"

Marcin Mastalerek od ponad dekady jest mężem Beaty Mastalerek. Para doczekała się dwóch córek - Barbary i Heleny. W jednym z wywiadów polityk zdradził, że swoją ukochaną poznał w 2009 roku na jednej z dyskotek.

Podszedłem do niej i zaprosiłem na gorącą czekoladę

- wspominał w rozmowie z "Super Expressem". "Powiedziała, że nie wie, czy się zgodzi, a ja na to: "Nie lubisz gorącej czekolady?". A ona: "Lubię, ale nie wiem, czy polubię ciebie". Pokochała" - opowiadał. Polityk nie omieszkał też podzielić się anegdotą z podróży poślubnej. "Pierwszego dnia pobytu byłem zaskoczony, że tylu Włochów pozdrawia mnie, uśmiecha się i macha, kiedy szedłem z żoną ulicą. Pomyślałem, że może jednak jestem tak bardzo popularny na Sycylii. Pozdrawiali, to fakt, ale moją żonę, nie mnie. Wyszło na to, że Mastalerka na Sycylii nikt nie znał, a wszyscy podziwiali urodę mojej żony" - zdradził we wspomnianym wywiadzie.

Kim jest żona Marcina Mastalerka?

Żona Marcina Mastalerka w przeciwieństwie do męża, nie związała swojej drogi zawodowej z polityką. Beata Mastalerek z wykształcenia jest kosmetolożką, ukończyła również studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukochana polityka jest założycielką i szefową firmy Ambasada Kosmetyczna. Na co dzień zajmuje się także pisaniem książek dla dzieci. Do tej pory ukazała się jedna pozycja jej autorstwa. Jest to opowieść przeznaczona dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, zatytułowana "Kermitek i jesienne skarby". Zdjęcie żony Marcina Mastalerka znajdziecie w naszej galerii.