Zasłynęła jako Lodzia z 'Rancza'. Teraz nie przypomina dawnej siebie

Lodzia Czerepach była jedną z popularniejszych bohaterek serialu "Ranczo". W postać ze słynnej polskiej produkcji przez lata wcielała się Magdalena Kuta. Aktorka ukazywała ją jako cichą pracownicę, która potrafiła nieźle zaskoczyć. Niestety, to już należy do przeszłości. Emisja serialu zakończyła się po 130 odcinkach. Co ciekawe, fani mogliby mieć problemy z rozpoznaniem serialowej Lodzi. Magdalena Kuta nie przypomina już dawnej siebie. Tak teraz wygląda.

Magdalena Kuta zasłynęła jako Lodzia z "Rancza". Teraz nie przypomina swojej postaci

Magdalena Kuta przez lata zgromadziła godny podziwu dorobek aktorski. Występowała w licznych produkcjach. "Ranczo" to jedynie mała część jej kariery aktorskiej. Mogliśmy ją podziwiać również w "Seksmisji", "Inferno" i "Gangu zielonej rękawiczki". Warto przypomnieć, że ostatnia z pozycji była hitem wyprodukowanym przez Netflixa. Przez długi czas Kuta była kojarzona z bujnymi lokami. Ta fryzura należy już jednak do przeszłości. Aktorka jakiś czas temu postawiła na ogromną przemianę w swoim życiu. Obecnie nosi znacznie krótszą stylizację. Co więcej, ma na głowie zupełnie nowy kolor. Nie da się ukryć, że Magdalenę trudno rozpoznać na nowych fotografiach. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Kontynuacji "Rancza" nie będzie. Fani musieli pożegnać się z serialem na zawsze

Fani do dziś nie zapomnieli o kultowej produkcji. "Ranczo" przez lata zachwycało wielu widzów. Wierni widzowie nie mogli pogodzić się z tym, że nie zobaczą już nowych odcinków serialu. Niektórzy łudzili się, że serial doczeka się kontynuacji. Jakiś czas temu Bogdan Kalus postanowił rozwiać wątpliwości co do powrotu serii. Aktor, który wcielał się w serialowego Hadziuka, przyznał, że chętnie wróciłby do telewizji. Dalsza produkcja "Rancza" byłaby jednak niezwykle trudna. "Nie. Myślę, że na 100 procent nie powróci" - podkreślił stanowczo aktor w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Stwierdził również, że różne tragiczne sytuacje wpłynęły na to, że "Ranczo" nie byłoby takie samo. Chodzi między innymi o śmierć Pawła Królikowskiego.