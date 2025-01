Timothée Chalamet to od kilku lat jedno z najgłośniejszych nazwisk Hollywood. Już w 2018 roku zaledwie 23-letni aktor otrzymał nominację do Oscara za rolę w filmie "Tamte dni, tamte noce". Sukces ten powtórzył w tym roku, otrzymując nominację do statuetki za wcielenie się w Boba Dylana w filmie biograficznym o artyście "Kompletnie nieznany". W ostatnim czasie osiągnięcie Chalameta zeszło jednak w Polsce odrobinkę na drugi plan. Podczas jednego z eventów promujących film pojawił się na czerwonym dywanie z lekkim wąsem, ubrany w czapkę z daszkiem. Brzmi znajomo?

Internet zalała fala memów porównujących Timothéego Chalameta do Adama Małysza

Polski internet dosłownie oszalał na punkcie wspominanych zdjęć Timothéego Chalameta. Wszystko dlatego, że w sieci pojawiły się dziesiątki porównań kadrów aktora do Adama Małysza na fotografiach z młodości. Narrację błyskawicznie podchwyciły polskie media, a memy na ten temat pojawiły się m.in. w mediach społecznościowych RMF FM czy Eurosportu. "Timothee Malyszet, to nawet nie jest on. No dobra, Timmy jest podobny do pana Adama, ale czy kiedykolwiek skoczył 151,5 metra w Willingen?" - czytamy w poście sportowej stacji.

Polacy zakochali się w tym porównaniu. Pod wspominanym postem jest już sześć tysięcy reakcji i masa żartobliwych komentarzy. "Po prostu przygotowuje się do roli Małysza w najnowszej hollywoodzkiej produkcji", "Ciekawe, czy Timmy też je bułkę z bananem", "A czy pan Adam pamięta tamte dni, tamte noce?" - możemy przeczytać. Mało tego, w sieci można już znaleźć koszulki z rzeczonym zdjęciem Chalameta podpisane "This Is Adam Małysz" (ang. "to jest Adam Małysz").

Timothéego Chalameta naprawdę przypomina Adama Małysza. Mamy dowody

Podjęliśmy więc tę rękawicę i postanowiliśmy sprawdzić, na ile aktor faktycznie przypomina polskiego skoczka. W tym celu przekopaliśmy internet, aby znaleźć zdjęcia Adama Małysza z początków kariery. Wnioski nasuwają się same - śmiało można by uwierzyć, że to bracia. Łączy ich nie tylko stylówka, ale też lekki uśmiech czy spojrzenie. No spójrzcie sami. A jeszcze więcej dowodów znajdziecie w galerii na górze strony.

Timothée Chalamet, Adam Małysz Timothée Chalamet, Adam Małysz, Fot. REUTERS/Mario Anzuoni, Fot. Robert Kowalewski / Agencja Gazeta

Timothée Chalamet, Adam Małysz Timothée Chalamet, Adam Małysz, Fot. REUTERS/Guglielmo Mangiapane, KUBA ATYS Agencja Gazeta