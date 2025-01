Prawdę o swoim stanie Tomasz Jakubiak wyjawił we wrześniu 2024 roku. Wówczas kucharz wyjawił, że zmaga się z chorobą nowotworową, która zaatakowała jego jelita, dwunastnicę oraz kości miednicy i kręgosłup. Jakubiak może liczyć na wsparcie bliskich oraz kolegów po fachu. Wśród nich nie zabrakło Michela Morana, który zwrócił się na nagraniu do chorego kucharza.

Zobacz wideo Michel Moran zwrócił się do Tomasza Jakubiaka. Wszystko podczas charytatywnej kolacji

Michel Moran zwrócił się do Jakubiaka. "Wracaj"

Obecnie ceniony kucharz przebywa w Izraelu. Ma nadzieję, że leczenie, któremu się poddaje, pomoże mu w powrocie do zdrowia. Tomasz Jakubiak może liczyć na wsparcie nie tylko fanów, ale i znajomych z branży. Niedawno można było wylicytować kolację w ramach wydarzenia charytatywnego "Kucharze Pomagają", podczas której zbierano pieniądze na jego leczenie. Na instagramowym profilu Alona Thana - mistrza sushi, pojawiło się nowe nagranie. Na nim możemy zobaczyć właśnie wspomnianego szefa kuchni, a także Michela Morana oraz osoby, które wylicytowały kolację. Francuski kucharz postanowił zwrócić się do Jakubiaka i go wesprzeć. Nie zabrakło poruszających słów.

Cześć Tomku, słuchaj, chciałbym ci przedstawić państwa, którzy licytowali kolację na tej kolacji charytatywnej, którą zrobiliśmy dla ciebie. (...) Trzymamy kciuki, Tomku. Wracaj, przyjacielu

- przekazał na filmiku. Kilka słów powiedzieli również zwycięzcy, którzy wygrali kolację. "Trzymamy kciuki", "Dużo zdrowia", "Wracaj" - możemy usłyszeć na nagraniu.

Tomasz Jakubiak wyjawił, jak się czuje. Zaczęły wypadać mu włosy

Kucharz co jakiś czas przekazuje informacje dotyczące jego zdrowia i leczenia. 26 stycznia ponownie przemówił do fanów. - Staram się mówić do was na uśmiechu, chociaż bardzo boli mnie zarówno brzuch jak i barki od leżenia w łóżku szpitalnym. Szczerze mówiąc, mam już tego dosyć - mówił na filmiku. Pojawiły się kolejne niedogodności, których się nie spodziewał. - Włosy zaczęły mi wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi. Z brodą jest całkiem nieźle, bo przez to, że nie wypadają, nie trzeba ich golić. Jest to niezłe ułatwienie - wyjawił na Instagramie. Fani wsparci go w komentarzach. "Tomku! Jesteś dzielny! Walcz! Włosy odrosną, a ty się nie poddawaj", "Zdrowia i siły" - pisali pod postem.