Anna Lewandowska to prawdziwa bizneswoman. Chociaż mogłaby spocząć na laurach i prowadzić spokojne życie jako żona piłkarza, to stale rozkręca nowe projekty. W listopadzie 2024 roku trenerka otworzyła w Barcelonie centrum fitness o nazwie Edan Studios. "To pierwsze, tego typu multi-butikowe studio w Europie, które będzie oferować taką różnorodność zajęć i możliwość udziału w części kulinarnej. W ramach jednego pakietu nasi goście sami będą mogli decydować, na jaką aktywność mają danego dnia ochotę" - opowiadała Lewandowska dla "Business Insider".

REKLAMA

Zobacz wideo Podium najbogatszych Polaków. Co z Lewandowskimi?

Anna Lewandowska bardzo się postarała. Jej studio to miejsce na najwyższym poziomie

Podczas pobytu w Barcelonie nie mogłam ominąć wizyty w Edan Studios. Już sama dzielnica, w której położone jest studio, zasługuje na uwagę. Nowe "dziecko" Lewandowskiej znajduje się niedaleko jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w mieście, czyli La Rambli. W okolicy znaleźć można także Plac Kataloński oraz Casa Batlló. Dotarcie do studia było więc spacerem połączonym ze zwiedzaniem. A to, co zobaczyłam na miejscu, przerosło moje oczekiwania. Edan Studios to miejsce, które można określić jednym słowem - spójność. Nowoczesne i minimalistyczne wnętrza są utrzymane w jasnych kolorach. Z pewnością odbiega to od znanych nam dobrze centrów fitness, w których nadmiar dekoracji oraz barw sprawia, że trudno się skupić na treningu. Luksus czuć w powietrzu i w... łazienkach. To właśnie tam znajdują się suszarki jednej z najpopularniejszych marek ze sprzętami do włosów. Lewandowska wie, jak trafić w gust kobiet.

Sale do ćwiczeń są duże i przestronne, dzięki czemu klienci mogą ćwiczyć w komfortowych warunkach. A uwierzcie mi, że Lewandowska nie może narzekać na brak zainteresowania zajęciami. Próbowałam dostać się na wypatrzony trening, ale wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki. Wspominając o jedzeniu, na miejscu można kupić zdrowe napoje i przekąski. Dla zainteresowanych w sklepiku znajdują się nawet batony z firmy Lewej. Skusilibyście się? Widniejące przy recepcji hasło "Joy of Movement" z pewnością oddaje filozofię tego miejsca i Anny Lewandowskiej. Czuć, że wkłada w nie mnóstwo pracy oraz serca. Więcej kadrów z Edan Studios znajdziecie w naszej galerii.

Studio Lewandowskiej Fot. Plotek Exclusive

Studio Anny Lewandowskiej Fot. Plotek Exclusive

Studio Anny Lewandowskiej Fot. Instagram / annalewandowska

PRZECZYTAJ TEŻ: Lewandowscy na nagraniu z gwiazdami TikToka. Ostrzegamy, tego nie da się odzobaczyć

Ceny w studiu Anny Lewandowskiej. Tanio nie jest

Wydawałoby się, że działalność żony piłkarza FC Barcelony ma same plusy. A jednak... Treningi w Edan Studios mają swoją cenę, co może być przeszkodą dla niektórych osób. Za miesięczny karnet, który obejmuje osiem wejściówek, należy zapłacić 109 euro (460 złotych). 12 sesji to koszt 129 euro (543 złote). U Lewandowskiej dostępna jest również opcja Edan Unlimited, która obejmuje nielimitowane sesje w cenie 199 euro (838 złotych) miesięcznie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w Hiszpanii koszty życia różnią się od polskich. Jak oceniacie koszt treningów w Edan Studios? Dajcie znać w sondzie na dole strony.