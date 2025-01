Aktualnie w mediach głośno jest na temat kontrowersji związanych z wykształceniem Katarzyny Kotuli. Serwis strefaedukacji.pl ujawnił, że ministra nie ukończyła studiów magisterskich, jak w przeszłości miała deklarować. Do sprawy odniósł się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, potwierdzając, że polityczka nie zdobyła u nich tytułu magistra. Katarzyna Kotula odpowiedziała na medialne doniesienia, przyznając w mediach społecznościowych, że nie obroniła pracy magisterskiej, pomimo zdania wszystkich egzaminów.

Marianna Schreiber dosadnie o Katarzynie Kotuli. Zadrwiła z polityczki

W sprawie wykształcenia Katarzyny Kotuli zdecydowała się zabrać głos Marianna Schreiber. Celebrytka umieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym ironizuje na temat wykształcenia ministry ds. równości. Influencerka znana z chwiejnych poglądów w swoim poście w prześmiewczy sposób nawiązała do kwestii tożsamości płciowej, porównując ją do wykształcenia polityczki. "Skoro min. Kotula mówi, że nieważne, jaką ma się płeć, ważne jak się identyfikuje - to zapewne tak samo jest z jej wykształceniem. Nieważne, jakie ma, ważne, jakie uważa, że ma" - napisała Marianna Schreiber na portalu X. Cały wpis celebrytki znajdziecie w naszej galerii.

Marianna Schreiber zaatakowała Agnieszkę Kaczorowską. Wszystko przez szczery komentarz

Agnieszka Kaczorowska i Marianna Schreiber wystąpiły razem w drugiej edycji programu "Królowa przetrwania". Niestety, pomimo udziału w jednym show celebrytki nie zdołały znaleźć wspólnego języka. W rozmowie z Plotkiem tancerka wyznała, że jej zdaniem zachowanie Marianny na planie programu było absolutnie nieakceptowalne. Aktorka nie musiała długo czekać na odpowiedź. Schreiber skierowała w stronę Kaczorowskiej dosadny komentarz. - Mówiłam wprost, że gdy obserwowałam Agnieszkę w internecie, to wydawała się taka super i taka kipiąca szczęściem oraz przykładnością, a na żywo zobaczyłam co innego, inną osobę i że jest zakłamana - stwierdziła celebrytka na InstaStories.

