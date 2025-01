Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska stanęli na ślubnym kobiercu w 2014 roku. Prezenter i aktorka wychowują dwie córki: Janinę i Helenę. Widzowie mogą oglądać ich w telewizji, ale to nie wszystko. Od lat rozkręcają karierę w mediach społecznościowych. Nie tak dawno żartowali publicznie z Dorotą Szelągowską, a teraz poszli o krok dalej. Wszystko z okazji Dnia Babci.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska wprost o hejcie. Miała apel

Maciej Dowbor na nagraniu. "Dzisiaj byłoby twoje święto"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to para, która stale rozbawia swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Tym razem prowadzący "Dzień dobry TVN" również postanowił zażartować z żony. Wykorzystał do tego Dzień Babci. Prezenter wyliczył, że jego ukochana mogłaby już pełnić tę funkcję. Przypomnijmy, że oboje mają 46 lat. - Policzyłem, że jeślibyśmy mieli dziecko gdzieś tak rok, dwa lata po naszym poznaniu i to nasze dziecko tak gdzieś trzy lub cztery lata po maturze miałoby swoje dziecko, to dzisiaj byłoby twoje święto - zwrócił się prezenter do Koroniewskiej, która zrobiła zszokowaną minę. "Ale chyba bycie babcią nie jest aż takie złe?! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich babć" - czytamy w opisie nagrania.

PRZECZYTAJ TEŻ: Maciej Dowbor o związku z Koroniewską. "Nie jestem tak dobrym mężem, jakim mógłbym być"

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska rozbawili widzów. "Nie mogę z was"

Nagranie opublikowane przez prezentera oraz aktorkę przypadło do gustu internautów. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy od rozbawionych fanów. "Nie mogę z was", "Haha", "Mistrz", "Uwielbiam" - czytamy. Jedna z internautek zwróciła uwagę na fakt, że zbliża się także Dzień Dziadka. "Faceci... Zapomniał dodać, że po twoim święcie jego święto by było. Oj, dziadek" - napisała. Joanna Koroniewska odpowiedziała na jej komentarz. "On nigdy nie zapomina" - czytamy. Rozbawiło was wideo Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!