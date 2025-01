Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od samego początku interesuje fanów. Wszystko przez fakt kontrowersji i bolesnych rozstań w tle relacji. Prezenterzy programu "halo tu polsat" bez wahania publikują kadry z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie telefonu Cichopek.

Wiemy, jaką tapetę w telefonie ma Katarzyna Cichopek. Maciej Kurzajewski będzie zadowolony?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski bez wahania wrzucają do sieci wspólne fotografie. Prezenterzy znanej śniadaniówki jeszcze niedawno relacjonowali wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, a ostatnio odwiedzili Azję. Jakiś czas temu aktorka postawiła jednak na udostępnienie nagrania z życia codziennego. Wśród kadrów pojawiło się ujęcie, na którym można było zobaczyć, co Cichopek ma na tapecie telefonu. Wyszło na jaw, że za każdym razem, gdy kobieta bierze do ręki komórkę, widzi zdjęcie z ukochanym, z którym pozuje obok Koloseum w Rzymie. Myślicie, że Kurzajewski się ucieszy?

Co dalej ze związkiem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego? Wróżka ma odpowiedź na to pytanie

Jakiś czas temu na temat przyszłości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wypowiedziała się wróżka Rina. Portal ShowNews skontaktował się z kobietą, która poruszyła temat dalszej relacji pary. Nie miała dla nich jednak dobrych wieści. Ukochany aktorki ulokuje uczucia w innej osobie? - Obecna aura otaczająca parę jest całkiem pomyślna. Widać stabilizację, równowagę emocjonalną, odpowiednio zachowany balans uczuciowy (...). W relację może wkraść się osoba trzecia. Nie widać tu fizycznego romansu, bardziej fascynację ze strony mężczyzny, która jednak wygląda na utajoną, nigdy niezrealizowaną - powiedziała Rina w rozmowie z "ShowNews". Wróżka stwierdziła zatem, że związek Cichopek i Kurzajewskiego czeka spory kryzys. ZOBACZ TEŻ: Emocjonalna reakcja Cichopek po słowach Kurzajewskiego. Wszyscy to usłyszeli

