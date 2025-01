Martyna Wojciechowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z obserwatorami swoimi przemyśleniami. Właśnie zwróciła się do fanów z ważnym apelem. W najnowszym poście postanowiła ostrzec internautów przed oszustami, którzy wykorzystali jej wizerunek.

Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcie z "aresztowania". Ostrzega fanów

Wielu mogło się zdziwić, gdy weszło na instagramowy profil Martyny Wojciechowskiej. Pojawiło się tam zdjęcie z zatrzymania podróżniczki przez policję, ale od razu można było dostrzec wielki, czerwony napis "fake news". Celebrytka padła ofiarą oszustwa - i to nie jest pierwszy taki przypadek. "Co jakiś czas w internecie pojawia się wysyp nieprawdziwych wiadomości o mnie. Polecałam już magiczne środki na odchudzanie, szybkie pożyczki, platformy do szybkiego inwestowania, były też artykuły o moim aresztowaniu za prowadzenie grupy przestępczej… i mogłabym jeszcze długo tak wymieniać" - wyliczała dziennikarka. Jak podkreśliła, mimo wielokrotnego zgłaszania postów, te cały czas pojawiają się w sieci.

Wojciechowska ma prośbę. Chce, by obserwatorzy zachowali czujność. "To, co dla mnie najważniejsze to to, żebyście wy byli czujni i nie dali się oszukać! Nigdy nie reklamuję i nie polecam żadnych magicznie szybkich i ekspresowych rozwiązań. Od lat bardzo staranie dobieram marki, z którymi współpracuję i z którymi łączą mnie wspólne wartości. To najczęściej wieloletnie współprace. I zawsze informacje o tym pojawiają się na moim profilu" - zaznaczyła w poście. Poprosiła również, by fani zgłaszali takie reklamy.

Żyjemy w czasach, w których fake newsy są coraz bardziej rozpowszechnione. Bądźmy czujni, reagujmy i zawsze sprawdzajcie informacje, które czytacie

- zaapelowała gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata".

Kobieta myślała, że rozmawia z Bradem Pittem. Straciła miliony

W poście Wojciechowska wspomniała o kobiecie, która straciła majątek, by "ratować Brada Pitta". Oszust sprytnie wykorzystał sztuczną inteligencję, by tworzyć obrazy na podobieństwo aktora. Miał wysyłać kobiecie poematy, którymi przekonywał ją do siebie. Po czasie fałszywy aktor prosił ofiarę o pieniądze, wyciągając coraz to wyższe kwoty z jej konta. Później oszukiwał, że potrzebuje operacji, a finansowo wykończył go rozwód z Angeliną Jolie. Łącznie kobieta wysłała mu 830 tys. euro, co w przeliczeniu daje ponad trzy i pół miliona złotych!

