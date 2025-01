W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo niepokojących wieści na temat Beaty Kozidrak. Z powodu kłopotów zdrowotnych wokalistka Bajmu trafiła do szpitala. Odwołano też jej wszystkie koncerty i występy, do marca włącznie. Do publicznej wiadomości nie podano, co dokładnie dolega gwieździe. Teraz dowiadujemy się, że Kozidrak miała już opuścić szpital. Informację przekazał najbliższym jej były mąż.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpak wrócił do TVP. Mówi, co się zmieniło

Beata Kozidrak wyszła ze szpitala. Opiekuje się nią starsza córka

Wiadomość o tym, że Beata Kozidrak wyszła ze szpitala, podał portal Blask Online. Bliskim miał ją przekazać Andrzej Pietras. Były mąż artystki i jednocześnie menedżer Bajmu jest jednak powściągliwy w swoich wypowiedziach i nie udziela mediom żadnych szczegółowych informacji na ten temat. Kozidrak ma przebywać obecnie w swoim podwarszawskim domu. Tam mamą opiekuje się jej starsza córka Katarzyna Pietras. Nie wiadomo jeszcze, kiedy uwielbiana artystka będzie mogła wrócić na scenę. Jak na razie, wszystkie koncerty Bajmu są odwołane, ale pojawiają się plotki, że na jesień Kozidrak wróci do koncertowania. Próbowaliśmy kontaktować się z Andrzejem Pietrasem w tej sprawie, ale w momencie publikacji artykułu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Piaseczny nagle wypalił o Kozidrak ze sceny. To usłyszała publiczność

Beata Kozidrak ma kłopoty ze zdrowiem. Znajomi z branży okazali wsparcie

Dodajmy, że wiadomości o chorobie Beaty Kozidrak wywołały ogromny niepokój także wśród fanów artystki. W sieci pojawiło się wiele wyrazów wsparcia. Córka gwiazdy zorganizowała też specjalną akcję, podczas której sympatycy Kozidrak i jej znajomi z branży muzycznej odśpiewali fragment jej wielkiego przeboju "Biała armia". Do akcji przyłączyli się m.in. Justyna Steczkowska, Igor Herbut, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Skawiński i Joanna Kołaczkowska. "Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za waszą miłość i wsparcie. A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję wasze wsparcie" - napisała wówczas piosenkarka na Instagramie.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!