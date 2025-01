Justyna Steczkowska od lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym roku minie 30 lat odkąd wystąpiła na Eurowizji. Już w zeszłym roku piosenkarka próbowała swoich sił z utworem "WITCH-ER Tarohoro", lecz ostatecznie zajęła drugie miejsce - o jeden punkt wyprzedziła ją Luna. Uznana wokalistka się jednak nie zraziła i kolejny raz zgłosiła się do preselekcji z piosenką "Gaja". W rozmowie z reporterką Plotka wyjawiła, co sądzi o swojej tegorocznej propozycji. Ma pewne wątpliwości.

Justyna Steczkowska nie jest przekonana do swojego utworu? Tak skomentowała sprawę

W tegorocznych preselekcjach do Eurowizji na liście zgłoszeń znalazła się Justyna Steczkowska, która drugi rok z rzędu próbuje dostać się do konkursu i reprezentować Polskę. Jak wiadomo - zmieniono formę wyłaniania zwycięzcy. W 2025 roku to widzowie zdecydują, kto pojedzie do Szwajcarii. 52-letnia wokalistka zgłosiła się z utworem "Gaja". Co o nim sądzi? Nie jest tak pewna siebie, jak przed rokiem. - Piosenka była bardzo dobra na Eurowizję w zeszłym roku, "WITCH-ER Tarohoro", naprawdę dobra. Taka, która pasowała do tego konkursu, ale nie przeszła eliminacji i to wszystko - oceniła Steczkowska w rozmowie z Plotkiem. Nasza reporterka postanowiła dopytać, czy z piosenką "Gaja" gwiazda jest bardziej pewna siebie.

Wtedy byłam bardziej pewna siebie, niż jestem teraz, mówiąc szczerze, ale teraz zależy to od widzów, więc myślę, że na pewno to jest lepsze. A jak będzie, to zobaczymy 14 lutego

- stwierdziła gwiazda.

Kto zawalczy o Eurowizję 2025?

14 stycznia w gmachu TVP przy ul. Woronicza ogłoszono skład polskich preselekcji na Eurowizję 2025. Już wiadomo, że o udział w konkursie walczyć będzie 10 wykonawców. O wyjazd do Bazylei powalczą: Dominik Dudek - "Hold the light", Marien "Can’t hide", Kuba Szmajkowski - "Pray", Justyna Steczkowska - "GAJA", DARIA MARX - "Let it Burn", CHRUST - "TEMPO",, TYNSKY - "Miracle", Sonia Maselik - "Rumours", Sw@da x Niczos - "Lusterka", Janusz Radek - "In cosmic mist". Wybrano również dwie piosenki rezerwowe. 14 lutego dowiemy się, kto będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie.

