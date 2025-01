Eurowizja zbliża się wielkimi krokami. Muzyczne wydarzenie zaplanowane jest na 13 maja do 17 maja 2025 w Szwajcarii. Polscy kandydaci, którzy chcieli powalczyć w konkursie, mogli wysyłać swoje zgłoszenia do 4 grudnia. "Po zakończeniu castingu 19 grudnia komisja ustaliła ostateczną listę 10 finalistów i wybrała dwie piosenki rezerwowe" - czytamy na stronie eurowizja.org. 14 stycznia wszystko stało się jasne. TVP zorganizowała konferencję, podczas której zaprezentowała finalistów polskich eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji. Uwagę zwrócił Michał Wiśniewski, ale nie tylko on.

REKLAMA

Zobacz wideo Luna o przegranej w Eurowizji. "Później nikt nie pamięta, kto jakie miał miejsce" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Eurowizja 2025. TVP zaprezentowała finalistów polskich eliminacji

14 lutego o bilet do Bazylei powalczą: Dominik Dudek - "Hold the light", Marien "Can’t hide", Kuba Szmajkowski - "Pray", Justyna Steczkowska - "GAJA", Daria Marx - "Let it Burn", CHRUST - "TEMPO", TYNSKY - "Miracle", Sonia Maselik - "Rumours", Sw@da x Niczos - "Lusterka", Janusz Radek - "In cosmic mist".

Michał Wiśniewski wystąpił na otwarciu konferencji. Wokalistka zaprezentował się na scenie w oryginalnej stylizacji, na którą składał się prosty, biały t-shirt. Do niego dobrał szerokie spodnie z falbanami. Prezentował się dosyć futurystycznie. Na konferencji pojawiła się także Justyna Steczkowska. Artystka pozostała wierna swojemu stylowi i wystąpiła w czerni od stóp do głów. Przy okazji zachwyciła nienaganną formą w kombinezonie, który podkreślił jej wyćwiczoną sylwetkę. Wokalistce humor dopisywał, gdyż szeroko uśmiechała się do zdjęć. Więcej kadrów z prezentacji finalistów polskich eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Zaraz ogłoszenie, a tu takie wieści. Sara James miała zrezygnować z Eurowizji!

To Sabrina Carpenter? Sonia Maselik wygląda jak jej siostra

Na konferencji TVP królowała czerń. Sonia Maselik wystąpiła w błyszczącym zestawie. Uwagę zwracał zielony akcent stylizacji, czyli kołnierzyk, który nadał całości mundurkowy wygląd. Wokalistka w tej stylizacji do złudzenia przypomina Sabrinę Carpenter. Być może to za sprawą podobnie ułożonych włosów do amerykańskiej gwiazdy. Daria Marx także chciała się wyróżnić, a to za sprawą fioletowej fryzury. Czarną bazę stylizacji podkręciła neonową torebką i pasującym kolorystycznie makijażem.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!