Joanna Racewicz jest w ostatnim czasie bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami ujęciami z domowego zacisza. Na profilu dziennikarki zazwyczaj pojawiają się zdjęcia, do których pozuje w pełnym makijażu. Tym razem prezenterka postanowiła zrobić wyjątek i pokazać się w naturalnej wersji.

Joannę Racewicz zebrało się na żarty. "Czoło się nie rusza"

Dziennikarka pokazywała na nagraniu, jak przygotowuje się na branżowe wydarzenie. - Cała prawda, całą dobę. Czoło się nie rusza. Zmarchów nie ma, kurzych łapek - ironizowała, pokazując, że wszystko się jednak "rusza". Następnie Racewicz zapytała obserwatorów, czy chcieliby zobaczyć kurs makijażu z nią w roli głównej. Dziennikarka chciałaby nagrać kilka filmów z profesjonalnym makijażystą, by pokazać, jakie produkty i odcienie dobierać do dojrzałej cery. - Dzisiaj duże wyjście i konieczność umalowania się samej (...). Chciałam powiedzieć, że namawiam pewnego znanego makijażystę, żeby zrobić nagrania, jak zrobić dobry makijaż tzw. cer dojrzałych, co to właśnie im się te czoła nie ruszają, zmarchów nie mają. No pewnie, że mają, taki jest świat - mówiła. Ujęcia z nagrań znajdziecie w naszej galerii.

Joanna Racewicz szczerze o operacjach plastycznych. "Wymknęło się spod kontroli"

Jakiś czas temu prezenterka udzieliła wywiadu Monice Richardson. - Zastanawiam się, czy ty widzisz swoją zmienioną twarz? - pytała prowadząca. - Wiesz co, tak - ja inaczej wyglądam. Był taki moment, który teraz widzę w dokumentach z przeszłości, że to mi się wymknęło kompletnie spod kontroli - odparła Racewicz. Z kolei w rozmowie z Plotkiem dziennikarka opowiedziała nieco więcej o podejściu do operacji plastycznych. - Wcale nie mam poczucia, że jest to coś zakazanego i groźnego. Z tych wszelakich dywagacji, co sobie zrobiłam, co sobie zmieniłam, nie czuję się zobowiązana, żeby komukolwiek się z tego tłumaczyć. Może też dlatego, że chciałabym, żeby kobiety zrozumiały, że ich fizyczność jest ich prywatną sprawą i nikomu nic do tego - podsumowała.

