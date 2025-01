Roksana Węgiel należy do największych polskich gwiazd młodego pokolenia, a 11 stycznia 2025 roku skończyła 20 lat. Pomimo młodego wieku od roku cieszy się życiem mężatki u boku Kevina Mgleja. Para na przekór wszystkim udowodniła, że łączące ją uczucie przetrwa hejt i początkowe kontrowersje. Nie wszystkim się podobało, że zaledwie 18-letnia wtedy wokalistka związała się z osiem lat starszym mężczyzną, który miał na koncie nieudany związek i dziecko na wychowaniu. Teraz zakochani cieszą się swoim towarzystwem za oceanem, gdzie zawodowy projekt zbiegł się w czasie z urodzinami młodej gwiazdy. W tym dniu również teściowa piosenkarki nie zapomniała o synowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel pokazała nam, co da kiedyś swojej córce

Roksana Węgiel skończyła 20 lat. W sukcesach wspiera ją teściowa

Roksana Węgiel ma na koncie sporo sukcesów, a do nich może dopisać premierę ostatniego singla w 30 krajach. Okazuje się, że polska piosenkarka jest coraz bardziej znana poza granicami naszego kraju. Ostatnio Węgiel i Mglej wyjechali do słonecznej Kalifornii. Przez pożary w Los Angeles skrócili pobyt w tym mieście i udali się na południe kraju do San Diego. 11 stycznia z kolei gwiazda relacjonowała na Instagramie, że wraz z mężem przebywa już w Arizonie. Bez wątpienia para intensywnie spędza czas w USA, lecz o urodzinowych życzeniach nie zapomnieli zarówno fani, jak i bliscy. Mama Kevina Mgleja opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z synową, dodając krótkie życzenia. Na kadrze widać, jak kobiety siedzą zadowolone, odziane w szlafroki, ręczniki na głowach i ciemne okulary. Wydaje się, że spędzały wówczas babski wieczór w stylu spa.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pamiętacie męża Bartosiewicz? Na pierwszą randkę umówili się na cmentarz

Roksana Węgiel ma ciepłe relacje z teściową. Tak się do niej zwraca

Również piosenkarka nie zapomina o urodzinach teściowej. W ubiegłym roku świętowała je razem z mężem i jego mamą w jednej z restauracji. Opublikowała też krótkie życzenia i wspólne zdjęcie, opatrując je podpisem "Dziś urodziny obchodzi moja ukochana teściowa Anna Mglej. Samych cudowności! 100 lat Aniu!" - napisała wówczas na InstaStories. Tylko pozazdrościć takiej relacji. Zdjęcia z teściową Roxie Węgiel znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!