Doda niedawno ogłosiła, że wraz z Amazonem planuje wydanie kilkuczęściowego filmu biograficznego. W związku z zapowiadaną premierą w mediach zaczęły pojawiać się plotki, które zakładały udział Radosława Majdana w produkcji. Wspomniane uciął sam piłkarz, udzielając wywiadu serwisowi Świat Gwiazd, w którym powątpiewał w rzetelność produkcji - Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd dał jej rok więzienia, co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak. Czy to będzie rzetelna informacja, czy prawda jej życia. Wydaje mi się, że wybiórcza, jak wszystko, co robi Dorota - wyznał mąż Małgorzaty Rozenek.

Menedżment Dody odpowiada na słowa Radosława Majdana

W związku z niedawną wypowiedzią Radosława Majdana redakcja Plotka zwróciła się z prośbą o komentarz do menedżmentu Dody. Oświadczenie, jakie otrzymaliśmy, z pewnością wprawi piłkarza w osłupienie. Okazuje się, że sportowiec na uzyskanie odpowiedzi do zadanych przez siebie w trakcie wywiadu pytań będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. - Na wszelkie odpowiedzi dotyczące życia Dody, czy na pytania pana Majdana będą musieli państwo poczekać do premiery. Amazon i cała produkcja cieszą się, że narasta taka ekscytacja już teraz - brzmi fragment przesłanego oświadczenia. Na tym jednak nie koniec. W dalszej części menedżment gwiazdy wyraził zdumienie nad tym, jak bardzo sportowiec nadal śledzi poczynania byłej zony oraz... zaprosił go na premierę przygotowywanego filmu o Dodzie. - A nam jest niezmiernie miło, że pan Radosław z takim zaangażowaniem nadal śledzi wszelkie wątki dotyczące życia Dody. Te administracyjne i sądowe również i to czysto z pasji. Oczywiście serdecznie zapraszamy go na premierę - napisano w oświadczeniu przesłanym do redakcji Plotka.

