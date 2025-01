Agata Duda i jej przyszła emerytura. Może liczyć na podwyżkę

Agata Duda ukończyła filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach zaczęła pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Z obowiązków zrezygnowała w 2015 roku, gdy jej mąż wygrał wybory prezydenckie. Od tej pory Agata Duda przeszła na bezpłatny urlop i jest pierwszą damą RP. Niedługo jednak sytuacja się zmieni. Andrzej Duda przejdzie na emeryturę prezydencką. Będzie otrzymywać świadczenie w wysokości 75 proc. kwoty wynagrodzenia zasadniczego głowy państwa. Jak informuje "Fakt", to około 13 tys. 700 zł brutto miesięcznie. A co z żoną prezydenta?

Agata Duda nie musi martwić się o finanse. "Będzie mogła dzięki tym składkom podnieść świadczenie"

Agata Duda przebywa na bezpłatnym urlopie. Obecnie pełni funkcje reprezentacyjne i ceremonialne. Od 2021 roku przyznawana jest jej rekompensata za okres prezydentury męża. Agata Duda ma opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne, z racji której będzie miała większe świadczenie emerytalne. "Przepisy zakładają, że takie składki pierwszej damy wypłacane są także wstecz i naliczane od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia" - przekazał "Fakt".

"Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Małżonki Prezydenta RP stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłaszana w Monitorze Polskim na dany rok – przekazali "Faktowi" prezydenccy urzędnicy.

W 2025 roku średnia płaca się zwiększyła i wynosi 8673 zł. Jak wpływa to na sytuację Agaty Dudy? Według "Faktu" do końca 2024 roku na konto ZUS żony prezydenta miało wpłynąć 118 tys. zł z tytułu obowiązkowych składek. Na tym jednak nie koniec. Portal podaje, że dzięki dodatkowym składkom do końca kadencji Andrzeja Dudy na jej koncie może pojawić się łącznie nawet 130 tys. zł. "To sprawi, że przechodząc na emeryturę po osiągnięciu 60. roku życia, Agata Duda będzie mogła dzięki tym składkom podnieść świadczenie o około 490 zł brutto miesięcznie" - przekazał "Fakt". Przypomnijmy, że w kwietniu Agata Duda skończy 53 lata, dlatego do emerytury zostało jej siedem lat.

Agata Duda wróci do szkoły? "Trudno powiedzieć w tej chwili"

Jakiś czas temu prezydent Polski został zapytany o to, czy Agata Duda planuje powrócić do nauczania, gdy jego kadencja dobiegnie końca. "Trudno powiedzieć w tej chwili, co zrobi żona, nie wiem, czy wróci do pracy nauczycielskiej, czy dalej będzie chciała zajmować się działalnością pomocową. Przez ostatnie lata mocno zaangażowała się w wiele inicjatyw społecznych i charytatywnych. (...) Agata zawsze chciała to robić bez udziału mediów. Uważała, że szerokie informowanie o tym prasy będzie po prostu chwaleniem się, a tego bardzo nie chciała" - przekazał "Super Expressowi".