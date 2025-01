Tylu komentarzy dawno nie zebrała. Ogromne poruszenie pod nagraniem Dody

Choć Doda już jakiś czas temu przekazała, że zamierza powoli wyciszać sceniczną karierę, widać, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wciąż pojawia się na wydarzeniach i występuje na scenie. Dopiero co była jedną z gwiazd na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Doda nie przestaje także tworzyć nowych muzycznych kompozycji. Dała temu dowód w ostatnim nagraniu, które trafiło na Instagram.

REKLAMA

Zobacz wideo Jednoznaczny komentarz

Doda połączyła swój utwór z piosenką Pezeta. Fani zachwyceni

Muzyka Dody kojarzyła się dawniej z rockowymi brzmieniami, a jej ostatnia płyta była z kolei mocno taneczna. Wokalistka zaczynała jednak przygodę z muzyką, grając na fortepianie. Doda postanowiła przypomnieć o tym fanom. Na najnowszym nagraniu przy własnym akompaniamencie wykonała akustyczną wersję utworu Pezeta "Dom nad wodą", który połączyła ze swoją piosenką "Dom". Wykonanie w takim wydaniu, w którym nieczęsto można zobaczyć Dodę, niezwykle przypadło do gustu jej fanom. Nagranie zaledwie w kilka godzin zdobyło ponad 80 tys. polubień i kilka tysięcy komentarzy. "Ściska serce i gardło", "To brzmi jak jedna gotowa piosenka. Pozamiatane", "Świetnie to zmiksowałaś. Popłakałam się" - czytamy w komentarzach.

CZYTAJ TEŻ: Co z rozejmem Dody i Górniak? Gwiazda nie gryzła się w język

Doda dementuje pogłoski o konflikcie z Roksaną Węgiel

Po wspomnianej sylwestrowej imprezie Polsatu w mediach pojawiły się pogłoski, jakoby Doda miała nie pałać sympatią do Roksany Węgiel. Jeden z tabloidów twierdził, że wśród wymagań gwiazdy miało pojawić się żądanie, aby jej garderoba nie znajdowała się w pobliżu garderoby Roxie. Dodę ten fakt bardzo zirytował i postanowiła zdementować go na InstaStories. Zaznaczyła, że te spekulacje są wyssane z palca. - Ponieważ mam dobre kontakty z koleżankami zwłaszcza z Roksaną... już oczywiście też prywatnie jej to powiedziałam, ale nie chciałabym, żeby roznosiła się wśród fanów jakaś dezinformacja żenująca i żałosna. Chciałam powiedzieć, że po prostu jest to kłamstwo. Beznadziejne i naprawdę wstyd, że ktoś coś takie rzeczy wymyśla - przekazała.