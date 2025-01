1 stycznia rozpoczęła się prezydencja Polski w Radzie UE. Z tej okazji zorganizowano galę, która była emitowana w TVP1. Na wydarzeniu pojawili się m.in. premier Donald Tusk oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Nie było jednak prezydenta Andrzeja Dudy, którego na gali reprezentował zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik. "Wszystko zgodnie z procedurami" - tłumaczyła Agnieszka Rucińska. Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji, w tym m.in. koncertu przygotowanego przez kompozytora Radzimira Dębskiego. Nie sposób było także przejść obojętnie obok Grażyny Torbickiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Szymona Hołowni z żoną. Ewa Rubasińska-laniro oceniła ich stylizacje.

Żona Szymona Hołowni zadała szyku? Ekspertka nie ma dobrych wieści

Galę z okazji polskiej prezydencji w UE poprowadziła Grażyna Torbicka. Dziennikarka zadała szyku w dopasowanej sukni do ziemi w czerwonym kolorze. Trzeba przyznać, że prezentowała się niezwykle elegancko. Na wydarzeniu nie zabrakło także Szymona Hołowni. Towarzyszyła mu żona Urszula Brzezińska-Hołownia, z którą zapozował na ściance. Polityk zaprezentował się w klasycznym garniturze, a jego ukochana postawiła na dopasowaną sukienkę w granatowym kolorze. Co o ich wyglądzie sądzi Ewa Rubasińska-Ianiro?

Okazja zobowiązuje, ciemne garnitury i koktajlowe sukienki to standard. Na zaproszeniu brzmi to prosto, ale prawdziwy dramat rozgrywa się w szczegółach. Każdy chce błyszczeć, choć nie zawsze wie, jak to zrobić. Na przykładzie pana i pani Hołowni – kolory grają, uśmiechy na miejscu, sukces prawie gotowy… ale 'diabeł dress codowy' siedzi w detalach

- powiedziała nam stylistka. Co dokładnie miała na myśli? - Błyszcząca satyna? Świetny wybór, o ile krój jest perfekcyjny. W przeciwnym razie podkreśli to, co lepiej ukryć. Minimalistyczna kreacja? Nie psujmy jej biżuterią rodem z komunijnej pamiątki. Dorosłe kobiety wybierają dodatki z głową, a nie sięgają po błyskotki z szafy chrześniaczek. Torebka tęskni do sukni wieczorowej, a dziś musi się zadowolić tylko koktajlową - skwitowała. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Małgorzata Kidawa-Błońska postawiła na klasykę. Słusznie?

Ekspertka zwróciła także uwagę na stylizację Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która pojawiła się na gali w czarnej sukience z drobnymi zdobieniami w kształcie kwiatów. Czy w jej przypadku ten ubiór okazał się strzałem w dziesiątkę? Stylistka zwróciła uwagę na buty. - W polityce, jak w modzie, proporcje to podstawa. Pani Kidawa-Błońska? Świetna figura zrujnowana przez źle dobrane buty. To nie detal, to katastrofa – oficjalne zdjęcia zostają na zawsze. Mowa ciała w tym układzie to monolog o porażce. Dlatego od osób publicznych wymagajmy nie tylko świadomości politycznej, ale też estetycznej. W końcu to, co nam pokazują, to lekcja, którą społeczeństwo zapamięta - powiedziała nam Ewa Rubasińska-Ianiro.