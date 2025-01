Konkol nazwał Wyszkoni "artystką-wydmuszką". Zareagował jej menedżer

Niegdyś Anna Wyszkoni i Adam Konkol dogadywali się dobrze. Przez niemal 15 lat wspólnie występowali w zespole Łzy. Piosenkarka zdecydowała się pójść swoją drogą, jednak podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie zaśpiewała kultowy utwór grupy "Agnieszka". To spotkało się z mocną reakcją Konkola. "Ponad 15 lat temu była wokalistka zespołu Łzy Anna W. opuściła zespół Łzy, deklarując z dumą: 'Nie po to rozpoczynam karierę solową, by grać twoje piosenki'. (...) Dlatego z trudem przyjmuję fakt, że przy okazji tegorocznego występu sylwestrowego znów planuje wykonać piosenkę „Agnieszka już dawno" – utwór, który ja napisałem i który od zawsze kojarzy się z zespołem Łzy" - grzmiał we wpisie opublikowanym na Facebooku. Gitarzysta ponownie atakuje Wyszkoni. Na jego słowa zareagował menedżer piosenkarki.

Adam Konkol nie daje za wygraną. Dalej uderza w Wyszkoni

To nie koniec pretensji Konkola. Po sylwestrowym występie Wyszkoni gitarzysta postanowił odpowiedzieć na kilka komentarzy internautów na TikToku. Nie było miło. "Wszystko rozumiem, ale odeszła i niech nie rusza mojego repertuaru, tym bardziej, że z niego się naśmiewała" - podkreślał gitarzysta. Ktoś uznał, że w Polsce każdy ma prawo do wykonywania czyichś utworów. "Tak powiedział mi organizator sylwestra Polsatu, 'to prawo jest krzywdzące', ale dzięki niemu mogą zapraszać takich artystów-wydmuszki" - pisał z rozżaleniem. Użytkownik serwisu dopytywał o konflikt Konkola i Wyszkoni. Założyciel zespołu jasno odpowiedział. "Bo pani Ania W. odchodząc dała słowo, że nie będzie wykonywać moich piosenek, poza tym śmiała się z nich, zero kultury" - oznajmił.

W jednym z komentarzy ktoś zauważył, że Wyszkoni ze sceny podziękowała zespołowi za to, że stworzyła z nimi tę piosenkę. Konkol był bezlitosny. "To był sarkazm z jej strony, ona nie pisała tej piosenki wspólnie, to tak jakbym jej podziękował za to, że mogłem jej napisać 'Pan i Pani'" - ocenił. "I na koniec to: 'Pozdrawiam zespół Łzy, z którym stworzyłam tę piosenkę'. Słabo to zabrzmiało, wiedząc, że toczy się taka batalia o ten utwór" - stwierdziła internautka. "To w jej stylu, żałosne" - gorzko skwitował Konkol.

Menedżer Ani Wyszkoni reaguje na słowa Adama Konkola

W rozmowie z "Faktem" Maciej Durczak postanowił skomentować rewelacje ze strony Adama Konkola, który jest niezadowolony z faktu, że Wyszkoni wykonała "Agnieszkę". "Nie chcę szczegółowo komentować tej sprawy. Powiem tylko tyle, że piosenki zespołu Łzy są autorstwa pięciu osób, co od lat jest udokumentowane w ZAiKS-ie. Każdy ma prawo wykonywać te piosenki, a w szczególności wokalistka, która je współtworzyła, współtworzyła ich renomę i renomę zespołu Łzy" - podkreślił menedżer piosenkarki. "Pani Anna Wyszkoni przez lata stała z boku sporów między członkami zespołu Łzy, ale nie zgadza się z odebraniem jej współautorstwa piosenek i zarzutami, jakie są jej stawiane stąd prawdopodobnie przykry atak Adama Konkola na jej osobę" - dodał Durczak.