Roksana Węgiel i Kevin Mglej to ostatnio jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich relacja od początku budziła ogromne kontrowersje głównie na dzielącą parę różnicę wieku. Mglej jest starszy od swojej partnerki o dziewięć lat. Kiedy wyszło na jaw, że są razem, w mediach huczało od plotek. Kilka miesięcy temu para zdecydowała się na ślub i udowodniła wszystkim niedowiarkom, że ma wobec siebie bardzo poważne zamiary. Za sprawą związku z wokalistką Kevin Mglej bardzo często także pojawia się w mediach. Niedawno pochwalił się swoją imponującą metamorfozą.

Kevin Mglej pochwalił się spektakularną przemianą sylwetki. Pozuje na siłowni z Roxie Węgiel

Kevin Mglej niedawno wyjawił, że w ciągu ostatnich dwóch lat udało mu się schudnąć aż 40 kilogramów. Jak osiągnął aż tak spektakularny wynik? W rozmowie z serwisem Pudelek wyjawił, że przede wszystkim zmienił swój sposób odżywania. "Staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne" - podkreślił. Ukochany Roxany Węgiel wspomniał także o wzmożonej aktywności fizycznej. "Trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas" - dodał. Mglej podkreślił, że od jakiegoś czasu sport stał się dla niego przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem, jak było wcześniej. Kevin Mglej efektami przemiany pochwalił się na zdjęciu z siłowni, na którym pozuje z ukochaną. Wygląda na to, że para już od pierwszych dni nowego roku nie próżnuje. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony . Mglej podkreślił, że to właśnie Roxie jest jego największą inspiracją.

Często na siłownię chodzę też z żoną, która jest moją największą motywacją, kiedy po prostu się nie chce. Polecam również saunę dwa razy w tygodniu i zero alkoholu!

- podsumował producent muzyczny.

Roksana Węgiel o przemianie Mgleja. "Absolutnie go do niczego nie skłaniałam"

Kiedy Kevin Mglej wyjawił, że schudł aż 40 kilogramów, od razu zaczęły się spekulacje, że to presja ze strony żony zmusiła go do wzięcia się za siebie. W ostatniej rozmowie z serwisem Pomponik Roxana Węgiel podkreśliła, jakie były kulisy metamorfozy Mgleja. "Absolutnie nie skłaniałam go do żadnej zmiany. Wydaje mi się, że było wiele czynników, które miały na to wpływ. Ja miałam bardzo dużo treningów do "Tańca z gwiazdami" i on zaczął wtedy też bardzo dużo trenować. Często chodziliśmy razem na siłownię i on naprawdę się wkręcił. Teraz jest takim sportowym świrem, który biega i za to go ogromnie podziwiam, że nieważne czy jest ciepło, czy jest zimno, on ma zawsze taką motywację, która jest godna podziwu. To wyszło naturalnie" - podsumowała Węgiel.