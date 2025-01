Wygląda na to, Maciej Pela dobrze się czuje przed kamerami, toteż regularnie odwiedza telewizyjne programy śniadaniowe. Wraz z początkiem roku tancerz zawitał do "Pytania na śniadanie", gdzie z zapałem przystąpił do podsumowania ostatnich miesięcy. Padły słowa o uwolnieniu się od przeszłości.

Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w końcu może być sobą? Jego słowa obnażają prawdę

Nie da się ukryć, że 2024 rok był niezwykle trudny dla Macieja Peli. W październiku gruchnęła wiadomość o jego rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską i przez kolejne miesiące cała Polska śledziła medialną burzę z tym związaną. Wygląda jednak na to, że to, co wydarzyło się kilka miesięcy temu, jest już dla Peli przeszłością. W "Pytaniu na śniadanie" tancerz podsumował miniony rok słowami, które rzucają nowe światło na jego życie u boku Kaczorowskiej. - Udało mi się wyjść ze 'sztywnego garnituru', pozorów i z tego co wypada, a co nie - przyznał w rozmowie z "PnŚ", sugerując jednocześnie, że przedtem wielokrotnie musiał udawać kogoś, kim nie jest. - Jest to powrót do siebie, do mojego naturalnego charakteru - wyznał. W dalszej części rozmowy wyjawił także, że z nagłą zmianą w życiu udało mu się pogodzić dzięki temu, że uczęszcza na terapię. - Mam dobrane odpowiednie leki, które mnie bardzo stabilizują. Jestem w stanie odnaleźć się w sinusoidzie emocjonalnej, natomiast bardzo trudno mi powiedzieć, czy etap żałoby mam za sobą. Jest na to jeszcze za wcześnie - przyznał. Podkreślił jednak, że w przeprawie przez zakończenie związku pomogła mu nie tylko rodzina, ale także obcy ludzie i dawni znajomi.

