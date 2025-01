Marianna Schreiber jest zakochana i odkąd spędziła Wigilię w towarzystwie Przemysława Czarneckiego, nie ustaje w publikowaniu wspólnych zdjęć. Mimo że oboje nie są jeszcze po rozwodach, nie zamierzają ukrywać swojego szczęścia. Były poseł zdążył już publicznie wyznać miłość swojej wybrance. W komentarzach pod postami ukochanej publikuje czułe słowa. "Kocham cię nad życie" - napisał w jednym z nich na Instagramie. Teraz przyszedł czas na amory na basenie.

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki bawią się na basenie. Zdobył się na wyznanie

Zakochani na ostatnie dni 2024 roku wyjechali do jednego z hoteli. To tam świętowali nadejście Nowego Roku we trójkę, razem z córką celebrytki. Po sylwestrze najwyraźniej postanowili jeszcze chwilę odpocząć i wybrali się na basen. Uwiecznili to na zdjęciu, które Schreiber opublikowała na Instagramie. Zapozowała do niego, siedząc na barkach ukochanego.

Uwierzyłam w dobro. Na nowo

- podpisała zdjęcie. Pod postem jak zwykle zaroiło się od komentarzy, lecz jednym z pierwszych było kolejne miłosne wyznanie Przemysława Czarneckiego. "Gdybym miał cię na zawsze, to nadal byłoby to za krótko" - napisał. Na swoim instagramowym profilu zamieścił zdjęcie tego cytatu, więc stało się jasne, że nie są to jego autorskie słowa, lecz na tyle mu się spodobały, że postanowił uraczyć nimi ukochaną. W komentarzach regularnie pojawia się sporo złośliwości - internauci wypominają obojgu brak rozwodu z poprzednimi małżonkami oraz to, że nie wierzą w tzw. biały związek - o czym celebrytka niedawno informowała. Znaleźli się jednak tacy, którzy kibicują parze w zbudowaniu nowej rodziny. "Pasujecie do siebie", "Brawo. Nie trzeba się poddawać" - czytamy w komentarzach.

Marianna Schreiber planuje drugi ślub? Aktualny mąż zaskoczył wszystkich

Nie tylko Marianna Schreiber ma już nową miłość. Jej mąż, poseł Łukasz Schreiber postanowił wyjść z cienia i przedstawił światu nową ukochaną, publikując wspólne zdjęcia na Instagramie. Niemal w tym samym czasie na profilu jego żony (Schreiber) pojawił się nowy post, który sugeruje, że zamierza wyjść drugi raz za mąż. Co ciekawe, wygląda na to, że zostawi sobie nazwisko po byłym mężu. "Przyszła Marianna Schreiber-Czarnecka" - podpisała się. Kibicujecie całej czwórce?