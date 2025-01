Wojciech Szczęsny od jakiegoś czasu gra w klubie FC Barcelona, gdzie jego kolegą z boiska jest Robert Lewandowski. Co ciekawe, to właśnie Lewy namówił piłkarza do tej decyzji. - Nie byłem pewny, czy jestem gotowy na nowe wyzwania. Porozmawiałem z rodziną i przyjaciółmi, którzy powiedzieli mi, że byłbym głupi, jeśli bym tego nie zaakceptował. Robert Lewandowski odegrał sporą rolę w tym transferze, bo był pierwszą osobą, która w ogóle przyszła do mnie z pomysłem, by przekonać mnie do transferu. To Robert do mnie zadzwonił i zapytał, czy ten ruch jest możliwy do zrealizowania - relacjonował Szczęsny w klubowej telewizji. Piłkarz wraz z żoną Mariną, synem Liamem i córką Noelią już na dobre zadomowił się w Barcelonie. Para właśnie przywitała nowy rok i opublikowała w sieci życzenia dla fanów.

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna tak przywitali sylwestra. Piłkarz jak Zorro

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna w połowie października przeprowadzili się z uwielbianej przez polskich celebrytów hiszpańskiej Marbelli w okolice Barcelony. Para nadejście nowego roku celebrowała z przyjaciółmi w Hiszpanii. Marina opublikowała w sieci kilka ujęć z sylwestrowej zabawy i wygląda na to, że impreza była iście szampańska. Artystka na ten wieczór wybrała futro i kolczyki z kryształków. Za to Wojciech Szczęsny pojawił się w złotej masce. "Ale dobrze wyglądam w tym" - stwierdził zadowolony piłkarz. Para nagrała także krótkie noworoczne życzenia. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Szczęśliwego nowego roku. Zdróweczka

- przekazali małżonkowie.

Marina Łuczenko-Szczęscia zachwyca się widokiem z hiszpańskiej willi. "Błogosławiona"

Marina Łuczenko-Szczęsna jest zadowolona z mieszkania w Hiszpanii, o czym często mówi w mediach społecznościowych. Niedawno pokazała widok z okna swojej posiadłości na zapierającą dech w piersiach panoramę. Piosenkarka ma każdego dnia możliwość podziwiania morza i zachodów słońca. "Taki widoczek z sypialni mamy. Błogosławiona" - napisała pod ujęciem. Zdjęcie opublikowane przez celebrytkę możecie zobaczyć tutaj: Marina pokazała widok z hiszpańskiego okna w sypialni. Jest jak z filmów

