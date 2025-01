Marianna Schreiber jakiś czas temu ujawniła, że spotyka się z Przemysławem Czarneckim. Celebrytka przyznała później, że żałuje upublicznienia nowego związku. Aktywistka nadal jednak chętnie chwali się w sieci zdjęciami, na których pozuje w objęciach ukochanego. Jeden z takich kadrów zamieściła z okazji nadejścia Nowego Roku. Podpis pod fotografią może zaskoczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber o walce 2 na 1 w MMA. Wspomniała o świętach

Objęci Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki przesyłają noworoczne życzenia

Marianna Schreiber spędziła sylwestra u boku Przemysława Czarneckiego. Sądząc po relacjach zamieszczonych przez celebrytkę w mediach społecznościowych, zabawa była szampańska. Zawodniczka Fame MMA nie zapomniała też o swoich fanach i złożyła im życzenia za pośrednictwem Instagrama. Zaskakiwać może być podpis pod zdjęciem aktywistki. Sugeruje on bowiem, że niebawem planuje zmienić nazwisko.

Przyszła Marianna Schreiber-Czarnecka życzy wam razem z Przemysławem Czarneckim wspaniałego i udanego 2025 roku!

Napisała. Zdjęcie zakochanych znajdziecie w naszej galerii. Partnerką pochwalił się także (wkrótce były) mąż celebrytki. Łukasz Schreiber zamieścił na Instagramie fotografie, na których uśmiechnięty od ucha do ucha pozuje u boku nowej wybranki.

Marianna Schreiber zarzekała się, że nie weźmie drugiego ślubu. Czyżby zmieniła zdanie?

Jakiś czas temu jedna z internautek zapytała Mariannę Schreiber o ślub z Przemysławem Czarneckim. Celebrytka przyznała wówczas, że nie planuje po raz drugi stawać na ślubnym kobiercu. Stwierdziła bowiem, że w świetle boskiego prawa na zawsze pozostanie żoną Łukasza Schreibera. "Ślub miałam kościelny, jeden i to jest do końca życia. Nawet po zwykłym rozwodzie to już zostaje na zawsze dla ludzi wierzących" - deklarowała. Aktywistka zdradziła też, że nie mieszka z ukochanym, gdyż według Kościoła wspólne życie bez ślubu jest grzechem. Niedawne słowa zawodniczki MMA sugerują jednak, że przemyślała jeszcze raz kwestię ponownego zamążpójścia i najwyraźniej zmieniła zdanie. ZOBACZ TEŻ: Czarnecki się szarpnie. Ogłosił, co obiecał Schreiber na święta. Internauci nie mają litości