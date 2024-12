Kubicka pisze o sylwestrze bez Barona i... pakowaniu walizek

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron w maju 2024 roku oficjalnie ogłosili, że na świat przyszedł ich syn Leonard. Niedługo później celebrytka wyznała, że maluch jest wcześniakiem. Od tego czasu była modelka chętnie zamieszcza w sieci treści parentingowe, choć nie pokazuje twarzy syna. Odsłania też kulisy macierzyństwa i pokazuje, że to nie zawsze jest łatwe. Co jakieś czas pojawiają się też wpisy, które mogą sugerować, że młodzi rodzice przechodzą kryzys. Celebrytka niedawno twierdziła, że cały ciężar opieki nad dzieckiem spadł na nią. Innym razem udostępniła grafikę, która tylko dolała oliwy od ognia. Teraz młoda mama zdradziła, że sylwestra spędzi jedynie z synem.

Sandra Kubicka o sylwestrze bez Barona. Cieszy się, że będzie sama. "Dokładnie tego potrzebuję"

Sandra Kubicka w najnowszym wpisie na InstaStories zdradziła, że sylwestra spędzi w nowym domu, a towarzyszyć jej będzie jedynie syn. Co ciekawe nie narzekała na nieobecność Barona. Wydawała się wręcz zadowolona, że przywita Nowy Rok jedynie w towarzystwie śpiącej pociechy. "Pierwszy sylwester w domu i szczerze mogę powiedzieć, że dokładnie tego chciałam. Za długo czekałam na ten dom. Dokładnie tego potrzebuję - ciszy i spokoju. Bez pakowania walizek. Z dzidziusiem, który śpi o 22.00, a ja razem z nim" - pisała. Z zakończenia wpisu wynika, że taki samotny sylwester to marzenie celebrytki. "Wam życzę, żebyście bawili się dziś tak, jak sobie wymarzycie!" - dodała, uśmiechając się do zdjęcia (kadr znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

A gdzie w tym czasie będzie Baron?

Nie jest żadną tajemnicą, że Baron w tym roku razem ze swoim zespołem Afromental występuje na Stadionie Śląskim, na sylwestrowej imprezie TVP. Mowa oczywiście o "Sylwestrze z Dwójką". Stacja już jakiś czas temu pochwaliła się, że grupa uświetni ich imprezę. "Chłopaki z Afromental dadzą czadu. Największa impreza roku Sylwester z Dwójką o 20.00" - czytamy na oficjalnym fanpage'u TVP.