Jolanta Kwaśniewska otwarcie mówiła o tym, dlaczego nie zgadza się z Kościołem. "Oburzające działania ludzi Kościoła, przytłaczająca liczba skandali, które wychodziły na jaw - pedofilia, molestowanie seksualne. Przypadki obrzydliwego bogacenia się przez ludzi Kościoła, prowadzenia podwójnego życia, posiadanie dwóch, trzech rodzin - i tak dalej, ta lista się nie kończy. Absolutnie wyleczyło mnie to z chodzenia do kościoła na msze. Boga mam w sercu" - wyznała sama zainteresowana w książce "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł". Była pierwsza dama miała okazję poznać księdza Arkadiusza Nowaka, który postanowił podzielić się wspomnieniami na jej temat.

Jolanta Kwaśniewska i jej nieznana umiejętność. Przekonał się o tym ksiądz

Duchowny spotkał się z byłą pierwszą damą podczas ich współpracy - Kwaśniewska edukowała razem z nim Polaków na temat HIV. Ksiądz Nowak przekonał się na własnej skórze, że żona byłego prezydenta lubi pomagać i udzielać się społecznie. Co ciekawe, odkrył, że ma jeszcze inny talent. Chodzi o kulinaria. - Najlepsze kotlety mielone, jakie jem, robi Jolanta. Muszę to powiedzieć z bólem: nawet lepsze niż robi moja mama. Chociaż moja mama też robi fantastyczne, ale pani prezydentowa ma swój własny przepis na te kotlety i przyznam szczerze, że ja nie jestem w stanie prosić o cokolwiek innego, tylko jeżeli mamy się spotkać i mamy coś zjeść, to ja wtedy mówię: "Bardzo cię proszę, usmaż te kotlety" - wyznał duchowny dla Świata Gwiazd. Wiedzieliście o tym?

Jolanta Kwaśniewska o swoim wyznaniu. Wspomina o dawnym papieżu

Była pierwsza dama otworzyła się na temat wiary również w rozmowie z Magdą Mołek. Istotną postacią dla Kwaśniewskiej, jak i wielu wierzących, był nieżyjący już papież. - Ta wiara była dla mnie ważna ze względu na osobę Jana Pawła II, który był przez lata autorytetem. W Polsce odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o naszą tożsamość, powrót Polski do rodziny państw europejskich. Ani ja, ani mój mąż tego nie zapomnimy - powiedziała swego czasu Jolanta Kwaśniewska. Dziś jej stosunek do Kościoła jest raczej chłodny.