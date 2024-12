Wiele gwiazd w różny sposób ingeruje w swoją urodę. Decydują się na operacje, korzystają z medycyny estetycznej czy regularnie stosują zabiegi w gabinetach. Niektóre są za to fankami przedłużania i zagęszczania włosów i - tak jak Ariana Grande ze swoim imponującym kucykiem - zrobiły z fryzury znak rozpoznawczy. Nasze rodzime gwiazdy również zakładają doczepy, o czym mogliśmy się przekonać na profilu jednego z gabinetów zajmujących się przedłużaniem włosów.

Gwiazdy bez doczepów. Wiele z nich decyduje się na tę opcję

Efektami tegorocznych metamorfoz włosów gwiazd pochwalił się na Instagramie jeden z salonów. Okazuje się, że z usług tej konkretnej firmy często korzystają rodzime celebrytki. W zamieszczonym filmiku możemy podejrzeć nie tylko efekty po przemianie, ale też naturalne włosy gwiazd. Na nagraniu widać, że na doczepienie włosów zdecydowały się m.in. Małgorzata Rozenek, Aniela Bogusz, Mama Ginekolog, Karolina Gilon, Roksana Węgiel, Sonia i Maja Bohosiewicz, Pamela Stefanowicz, Lili Antoniak, Joanna Opozda czy Anna Skura. Największe poruszenie wywołała jednak metamorfoza Doroty Gardias. Prezenterka, znana od lat z krótkiej, ciemnej fryzury, zdecydowała się na doczepienie bardzo długich pasm. Nowy wygląd Gardias nie przypadł jednak do gustu jej fanom. "Pani Dorota jest piękną kobietą, ale zdecydowanie w krótkich dużo lepiej wygląda", "Wcześniej było lepiej", "Pani buzia jest stworzona do krótkich" - pisali w komentarzach.

Cleo również jest fanką doczepów. Jej słynny kucyk nie jest w pełni naturalny

Kilka lat temu w rozmowie z Plotkiem Cleo przyznała, że również korzysta z doczepów. Wokalistka wyznała, że wysoki kucyk, który stał się jej znakiem rozpoznawczym, nie składa się wyłącznie z jej naturalnych włosów. W rozmowie z nami zdradziła, że bardzo często jest o to pytana. - Oczywiste, że ten kucyk jest też przedłużany. (...) Pomagam sobie. Nawet jakbym miała tak cudowne i piękne włosy do kostek, to po prostu byłoby mi niewygodnie i bym je ścięła - stwierdziła. Cleo powiedziała także, że lubi związywać włosy ze względu na wygodę.