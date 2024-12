Nie tak dawno pisaliśmy o niezwykłym występie Jakuba Józefa Orlińskiego, który przy akompaniamencie Francuza Emilio Piano zaśpiewał na lotnisku Chopina. Wygląda na to, że śladami viralowego nagrania postanowiła pójść także Sara James. Młoda piosenkarka w odróżnieniu od Orlińskiego zaśpiewała na... dworcu. I to nie w Polsce.

Sara James śpiewa na dworcu w Londynie. Nagranie hitem sieci

Sara James tuż po świętach wybrała się na wycieczkę do Londynu. 16-latka na jednym z dworców spotkała popularnego pianistę Juliena Cohena. Muzyk już wcześniej zamieszczał nagrania z St. Pancras International. Tym razem zgodził się zagrać dla polskiej wokalistki utwór Billie Eilish "Lovely", który Sara wykonywała na przesłuchaniach do amerykańskiej edycji "Mam Talent!". Tłumy zamarły, kiedy Sara wydobyła z siebie pierwsze dźwięki. Pod wrażeniem był również sam Cohen, który udostępnił nagranie na swoim profilu. "Saro, dziękuję za dołączenie. Byłaś wspaniała!" - pisał. Zachwyceni byli także internauci. "Jestem taka dumna z tej polskiej dziewczyny! Znamy ją", "Wciąż zadziwia mnie, że ona nie wygrała 'Got Talent'", "To było niezwykłe", "Nasze dobro narodowe" - pisali. A co wy sądzicie o występie Sary? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Sara James pojedzie na Eurowizję? Ależ słowa!

Jakiś czas temu w rozmowie z TVML Sara przyznała, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o Eurowizję. "Zastanawiam się bardzo mocno. Bardzo lubię Eurowizję, śledzę ją, w tym roku też śledziłam i trzymałam kciuki za Lunę" - powiedziała. Piosenkarka nie zdradziła jednak, czy zamierza wziąć udział w najbliższych eliminacjach do konkursu. "Myślę, że bym chciała na pewno, ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie w przyszłym roku, czy w ogóle będą chcieli mnie ludzie w Polsce. Zobaczymy, jeszcze nic nie wiem, ale zobaczymy" - dodała. Chcielibyście, żeby to Sara reprezentowała nasz kraj?