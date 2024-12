Piotr Głowacki kandydatem na prezydenta? Aktor zakpił z Andrzeja Dudy

Piotr Głowacki kandydatem na prezydenta? Takim wyznaniem podzielił się aktor tuż przed końcem roku. Głowacki opublikował prześmiewcze nagranie na swoim profilu, w którym zadeklarował, że zgłosi swoją kandydaturę w wyścigu o tytuł głowy państwa, jeśli zostaną spełnione konkretne warunki. Nie mogło zabraknąć przytyku do Andrzeja Dudy.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Głowacki z rodziną wystąpił w teledysku Wiktora Dyduły

Piotr Głowacki nie mógł sobie darować. Tak zakpił z prezydenta

Materiał Głowackiego jest oczywiście utrzymany w konwencji żartu, o czym doskonale wiedzą jego stali obserwatorzy. Już w pierwszych sekundach aktor uderza w polityków. - W odróżnieniu od innych kandydatów najpierw myślę, potem mówię, a jak już coś powiem, to wtedy robię. Dlatego udałem się do mojej samotni, aby przemyśleć różne sprawy, bowiem czytam wasze słowa, że Polska potrzebuje mędrca mojego pokroju, więc i dokształcam się, i czytam. W odróżnieniu od pełniącego obowiązki prezydenta ja się nie uczę, ja w książkach znajduję potwierdzenie tego, co już powiedziałem - mogliśmy usłyszeć. To jednak nie wszystko.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Głowacki uciszy tym plotki o kryzysie w związku? Wykonał trend TikToka

Piotr Głowacki zdobył serca obserwatorów. Co z sercami Polaków?

W dalszej części nagrania aktor zwrócił uwagę na ogromne znaczenie funkcji prezydenta. - Mówię o tym dlatego, że tytuł prezydenta Polski, to tytuł primes interpares, czyli prze Polaka wśród Polaków. Człowiek, który osiąga ten poziom rozwoju świadomości, prezentuje wszystkich ludzi na świecie. (...) Wystartuję w tych wyborach, jeśli pod tym wideo będzie 100 tys. polskich serduszek - podsumował. W chwili pisania tekstu Głowacki zebrał 238 polubień. Choć do 100 tys. jeszcze brakuje, to obserwatorzy aktora są pełni entuzjazmu. "Ode mnie już dziś 10 tys. serduszek", "Jestem za", "W pełni się zgadzam", "Masz moje serduszko, a nawet i tysiąc. Ślę w ilościowych turach", "O! Jest i kandydat, który mądrości wyczytał i coś uważa" - pisali w komentarzach. A wy co myślicie? Piotr Głowacki nadawałby się na prezydenta Polski?

Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.