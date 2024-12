Czas okołoświąteczny kojarzy się nam przede wszystkim z przygotowaniami. Poszukujemy prezentów, robimy zakupy, gotujemy i pieczemy. Z pomocą w kwestiach kulinarnych przyszła Anna Starmach. Umożliwiła obserwatorom zadawanie pytań w ramach "Pogotowia kulinarnego". Fani mogli poprosić gwiazdę o poradę w kwestii świątecznych potraw. Jedna z jej rad to strzał w dziesiątkę!

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Majka Jeżowska spędzi święta. Wiemy, co w tym roku ugotuje

Anna Starmach spieszy z pomocą. Tę poradę muszą usłyszeć wszyscy!

Jeśli fani Anny Starmach potrzebowali kuchennej porady w związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami świętami Bożego Narodzenia, mogli zadać jej pytanie. Udostępniła taką możliwość na InstaStories i postanowiła udzielić kilku rad obserwatorom. Jedna z nich była wyjątkowo cenna. "Pęka sernik, co robić?" - zapytał internauta. Kucharka miała na to odpowiedź. "Nie przejmować się i polać lukrem lub czekoladą" - napisała celebrytka. Słowa Starmach warto wziąć sobie do serca. Nie wszystko zawsze musi wyjść idealnie, a w czasie świąt, gdy się stresujemy, spieszymy i zamartwiamy przygotowaniami, warto odpocząć i wrzucić trochę na luz.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Zadyma przy choince u Martyniuków. Danuta i Zenek żalą się na synową

Andrzej Duda uwielbia wigilijne dania. Zdarzało mu się lepić pierogi

Prezydent również przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Już wiadomo, z kim spotka się przy wigilijnym stole. - Zasiadamy najbliższą rodziną. My oczywiście w trójkę z córką, zasiadają moje siostry ze swoimi rodzinami i moi rodzice - wyjawił na antenie RMF FM. Duda zaznaczył, że uwielbia dania, które pojawiają się na stole 24 grudnia, ale nie jest kuchennym wirtuozem. Wyjawił jednak, że kilka razy lepił pierogi. - Jeżeli chodzi o dania wigilijne, to poddaję się. Wymaga to profesjonalnego podejścia, ale niejednokrotnie zdarzało mi się lepić pierogi. - Jeżeli chodzi o dania wigilijne to poddaję się. Wymaga to profesjonalnego podejścia, ale niejednokrotnie zdarzało mi się lepić pierogi - mówił w radiu. - Muszę też przyznać, że lubię zbierać grzyby i te grzyby, które jadamy na wigilię od bardzo wielu lat, są zazwyczaj grzybami zebranymi przeze mnie - dodał prezydent.