Dorota Szelągowska dała się poznać jako projektantka wnętrz. Przez lata prowadziła różnego rodzaju programy, takie jak "Dorota was urządzi" albo "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Gwiazda aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zebrała prawie milion obserwatorów. Zwykle dzieli się kadrami z życia zawodowego. Na jej profilu nie brakuje jednak ujęć z rodziną. Nie ma jednak zbyt wielu zdjęć z ukochanym. Przed świętami Szelągowska zrobiła jednak wyjątek i pochwaliła się romantyczną fotografią.

Dorota Szelągowska opublikowała uroczy kadr. To nie zdarza się często

Znana projektantka wnętrz nie miała wielkiego szczęścia, jeśli chodzi o związki. Pierwszy ślub wzięła, gdy miała 20 lat. Ta relacja jednak nie przetrwała. Później mężem Doroty Szelągowskiej był Adam Sztaba. Z trzecim mężem też nie udało jej się ułożyć życia. Pomimo wielu porażek miłosnych Szelągowska się nie poddała. Od jakiegoś czasu u jej boku pojawia się nowy partner. Projektantka wnętrz dba jednak o swoją prywatność i rzadko dzieli się kadrami z mężczyzną. Z okazji świąt zrobiła wyjątek. Nie obyło się też bez życzeń dla fanów. "Jak dobrze wrócić! Ale tęskniłam. Życzę wam na święta najbardziej udanych powrotów" - napisała pod fotografią z ukochanym.

U Doroty Szelągowskiej szykują się zmiany. Jak projektantka wnętrz zareagowała na decyzję Darka Stolarza?

W życiu zawodowym Doroty Szelągowskiej przyszedł czas na zmiany. Ostatnio głośno zrobiło się o Darku Stolarzu. Mężczyzna od wielu lat występował w "Totalnych remontach Szelągowskiej". Wkrótce jednak pojawi się w Polsacie. Projektantka wnętrz skomentowała jego decyzję. - Wiem to już od dawna (...). Trzymam za niego kciuki, uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu 'Nasz nowy dom' (...). Naprawdę trzymam kciuki. Pytacie: 'Co się stało?'. Nic się nie stało. Mam wrażenie, że pewne rzeczy po prostu w pewnym momencie tracą termin ważności - powiedziała z uśmiechem na InstaStories. Dodała, że obecnie pracuje nad nowym projektem, do którego również zapraszała Darka Stolarza. Jest jednak szczęśliwa, że może go wspierać po tym, jak wybrał inną stację.