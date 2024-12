Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z tych par show-biznesu, która w mediach społecznościowych stawia na autentyczność i pokazuje swoją codzienność taką, jaka jest, bez zbędnych filtrów. Żebrowscy wielokrotnie udowodnili, że mają do siebie dystans i potrafią się z siebie śmiać. Kiedy myśleliśmy, że w wykonaniu tej pary widzieliśmy już wszystko, ona znowu zaskoczyła. Aktor zaprezentował się w nowym wcieleniu. Jak na Tereskę zareagowała jego żona?

Michał Żebrowski zaskoczył w przebraniu kobiety. Poznajcie uroczą Tereskę, która "gra nogą"

Michał Żebrowski od lat pracuje na scenie. Mimo wszystko aktor nadal potrafi zaskoczyć. Tym razem wskoczył w szpilki, turkusową sukienkę, klipsy i zaprezentował się w pełnym makijażu. Wszystko na potrzeby kampanii reklamowej, stylizowanej na czasy PRL. Żebrowski jako "Tereska" rozbawił wszystkich do łez. Trzeba przyznać, że oscarowo odegrał tę rolę. Szczególnie w ujęciach, w których "gra nogą", co słusznie w komentarzach zauważyli fani. Zdjęcia Michała Żebrowskiego w przebraniu znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak na jego kreację zareagowała Ola? Zdaje się, że musiała przypaść jej do gustu, bo skradła mężowi kilka pocałunków.

W zeszłym tygodniu przenieśliśmy się w czasie (Michał trochę mniejszym wysiłkiem niż Ola i Elwira), żeby przy akompaniamencie dobrej muzyki i w pięknym PRL-owskim wnętrzu wspólnie pokazać, że można bawić się bez procentów i to nawet na najbardziej prawilnym, polskim dansingu

- czytamy w opisie.

Fani docenili wysiłek Żebrowskich. "Michał skradł moje serce w przebraniu kobiety

Sekcja komentarzy pod zdjęciami udostępnionymi przez Żebrowskich zapłonęła. Michał Żebrowski jako Tereska absolutnie skradł serca fanów. Pojawiły się także głosy zazdrości o atrakcyjne nogi aktora i porównania do kultowego filmu. "Myślę, że jesteście cudowną parą z zarąbistym dystansem", "Michał skradł moje serce w przebraniu kobiety. Przypomina mi aktorkę z 'Seksmisji', co się na końcu okazała facetem", "Ja dopiero teraz skumałam, że ten facet przebrany za kobietę to Michał", "Najlepsza noga w Polsce", "Panie Michale… ale łydek to panu zazdroszczę" - można przeczytać w komentarzach.