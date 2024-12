17 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Eweliny Ślotały. Informacja o odejściu 35-latki była szokiem dla jej fanów. Zaledwie kilka dni temu, 9 grudnia, premierę miała jej kolejna książka. Autorka "Żon Konstancina" prężnie działała w mediach społecznościowych i często publikowała zdjęcia swojego syna, dziewięcioletniego Martina. Wiadomo, gdzie teraz przebywa chłopiec.

Co dzieje się z synem Eweliny Ślotały? "Od razu zabrał go ojciec"

Niedawno mama Eweliny Ślotały wyjawiła, co było powodem śmierci jej córki. Przekazała, że pisarka zmarła na skutek krwotoku wewnętrznego, ale nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak się okazuje, przed śmiercią Ślotała zapadła w śpiączkę. "Była u siebie w mieszkaniu i tam dostała krwotoku. Ja natychmiast wezwałam pogotowie, które zabrało ją do szpitala. Córka była nieprzytomna. W śpiączce była przez prawie miesiąc i w tej śpiączce zmarła" - poinformowała w rozmowie z "Faktem" jej mama. Ewelina Ślotała z małżeństwa z wpływowym biznesmenem doczekała się syna. Martin był prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. Wiadomo, co teraz dzieje się z chłopcem. -Gdy Ewelinka trafiła do szpitala, jej synka od razu zabrał ojciec - przekazała matka pisarki w rozmowie z "Faktem".

Teraz nie pozwala mi się nawet z nim kontaktować. Pewnie będę musiała wystąpić do sądu o kontakty z wnukiem

- dodała.

Mama Eweliny Ślotały o depresji córki. "Prosiłam ją, aby poszła na terapię uzależnień"

Mama Eweliny Ślotały wyznała w rozmowie z "Faktem", ze jej córka od dawna cierpiała na depresję i przyjmowała bardzo dużo lekarstw. Mama długo namawiała ją na terapię. "Nie wychodziła z domu bez leków (...). Brała mnóstwo lekarstw uspakajających i psychotropów. (...) Poprosiłam ją, by poszła na terapię od uzależnień, bo ona strasznie dużo tych leków brała. Ewelinka ją rozpoczęła i wszystko się wyciszyło" - wyznała kobieta w rozmowie z "Faktem".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.