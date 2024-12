Danuta Martyniuk ma dość. Tak skwitowała temat wspólnych świąt z synem

Ostatnio w mediach było głośno o awanturach w rodzinie Martyniuków. Po raz kolejny rodzinną aferę wywołał syn króla disco polo Zenka Martyniuka, czyli Daniel. Za pośrednictwem mediów społecznościowych w wulgarny sposób odezwał się do ojca. Zachowanie syna od razu skomentowała Danuta Martyniuk. Powiedziała, że miarka w końcu się przebrała i zablokowała jego numer. Wspomniała także o jego problemach z uzależnieniem. Podkreśliła, że nie ma szans na poprawę rodzinnych relacji, póki Daniel nie zdecyduje się na odwyk.

Zenek Martyniuk ma nadzieję na rodzinne święta, "Będzie okazja, aby połamać się opłatkiem"

Jak na razie, nic nie wskazuje na to, aby Daniel Martyniuk miał wziąć do serca słowa matki. Co ciekawe, niedawno żona młodego Martyniuka wyjawiła, że spodziewa się dziecka, więc niedługo Daniel będzie miał okazję sprawdzić się w roli ojca. Jak w kontekście nadchodzących świąt Bożego Narodzenia do wybryków syna odnosi się Zenek Martyniuk? Mimo tego, co usłyszał od Daniela, ma nadzieję na rodzinne święta.

Na pewno będą rodzinne jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi jak zawsze. Jak to mówię, czas pokaże. Oby śnieg spadł, to będzie klimat bardziej świąteczny. Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę

- powiedział w rozmowie z portalem Pudelek.

Danuta Martyniuk liczy na pogodzenie z synem? Jest w tej sprawie stanowcza

Co ciekawe, Danuta Martyniuk wymęczona ostatnimi wydarzeniami w rodzinie dużo mniej entuzjastycznie podchodzi do zbliżających się świat. Jeden z portali postanowił zapytać żonę Zenka Martyniuka, czy widzi szanse na pojednanie z synem przy wigilijnym stole. Danuta Martyniuk jednak szybko ucięła temat. "Święta jak święta: są i ich nie ma. Ja nic nie będę mówić" - skomentowała krótko w rozmowie z portalem ShowNews.pl.

