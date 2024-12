Edyta Górniak i Dariusz Krupa mają razem syna Allana. 20-latek poszedł w ślady sławnych rodziców. Nie da się ukryć, że ma bardzo dobry kontakt z mamą. Tego nie można powiedzieć jednak o jego tacie. - Nie mam już do niego żalu. Niech sobie żyje. Łączy nas tylko nazwisko - powiedział jakiś czas temu "Super Expressowi". Jak się okazało, to już nieaktualne. Allan niedawno zmienił nazwisko. Nie nazywa się jednak "Górniak". Wyznał, dlaczego podjął taką decyzję. W takich słowach wypowiedział się o rodzicach.

Syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy nie chce nosić ich nazwisk. Wybrał swoje. Wytłumaczył, dlaczego

Allan jakiś czas temu zmienił nazwisko. Od niedawna posługuje się już nowymi dokumentami. Tę informację jako pierwszy przekazał "Super Express". Nie było zaskoczeniem, że muzyk chciał pozbyć się nazwiska ojca. Wiele osób nie spodziewało się jednak, że nie będzie chciał nosić nazwiska mamy. Allan od niedawna nazywa się Enso. Był to jego pseudonim artystyczny. Ostatnio w "Dzień dobry TVN" opowiedział nieco więcej o swojej decyzji. - W moim przypadku dużo talentu odziedziczyłem po rodzicach, nie tylko po mamie. Natomiast od dłuższego czasu tak naprawdę żyję w pełni niezależnie od mojej mamy. Taka łatka, że jest to moja mama, nie do końca mi sprzyja, dlatego że ja robię kompletnie inne rzeczy - powiedział. Okazało się, że Allan chciał osiągać sukcesy bez pomocy nazwisk sławnych rodziców. Teraz w pełni może to robić. - Myślałem nad zmianą, ponieważ nie do końca utożsamiałem się z przeszłością mojego wcześniejszego nazwiska. Biorąc nazwisko mojej mamy, wiedziałem, że tym bardziej będę miał, powiedzmy "łatkę bycia Górniakiem". Mama dała mi wolną rękę, jeśli chodzi o to - skwitował. Podjął dobrą decyzję?

Allan podjął decyzję już dawno. Jego menedżer zabrał głos

Ta informacja została potwierdzona przez menedżera Allana. 20-latek od zawsze cenił swoją mamę. Wiedział jednak, że kariera, którą chce budować, musi być odłącznym procesem. Pomimo tego zawdzięcza Edycie Górniak bardzo wiele. "Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą" - mówił menedżer Allana "Super Expressowi".