Wojciech Jagielski swego czasu był jedną z popularniejszych osobowości medialnych w Polsce. Pod koniec lat 90. był gospodarzem cieszącego się dużą oglądalnością talk-show zatytułowanego "Wieczór z Wampirem", który był jednym z pierwszych tego typu programów w naszym kraju. W późniejszych latach prezenter prowadził jeszcze wiele innych programów, między innymi "Dzień dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie". Kilka lat temu Jagielski porzucił jednak medialną karierę i zupełnie zmienił branżę. Czym dziś się zajmuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Ibisz o tym, na co przeznaczył pierwszą wypłatę z telewizji. Kwota szokuje

Wojciech Jagielski zrezygnował z kariery w mediach. Wybrał zaskakujący zawód

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Wojciech Jagielski z wykształcenia jest lekarzem. Jednak jeszcze w trakcie trwania studiów rozpoczął karierę w mediach, którą kontynuował przez wiele lat. Jakiś czas temu postanowił zrezygnować z występów w telewizji i zmienić zawód. Prezenter został psychoterapeutą i seksuologiem. Otworzył nawet własny gabinet. W rozmowie z serwisem Wprost opowiedział o nowej pracy.

Ja robię to z mojej prawdziwej natury, czyli z ciekawości

- deklarował. Dziennikarz nie omieszkał też poruszyć tematu zarobków. - Co do tego, czy to jest biznes - to zależy, ile czasu temu poświęcę. Można dość dobrze z tego żyć, ale porównując zarobki z tymi w show-biznesie w mojej, nazwijmy to, szczytowej formie - to nie są duże pieniądze - przyznał.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Jagielski wypytywał 17-letnią Muchę o intymne szczegóły w swoim programie. "Bałam się go"

Wojciech Jagielski nie zamierza wracać do telewizji. "Rozpoznawalność jest dla mnie ciężarem"

Jagielski przyznał też, że nie brakuje mu występów w telewizji. Prezenter nie wyklucza, że jeszcze kiedyś zobaczymy go na ekranie, nie zamierza jednak wracać do mediów na stałe. - Dostaję różnego rodzaju propozycje. Ostatnio nawet taką, która mnie zainteresowała (...) Niewykluczone, że zgodzę się na tę propozycję, ale ja nie myślę w taki sposób: "O, jestem znowu w telewizji". Nie zależy mi na tym, żeby wszyscy mnie oglądali. Właściwie to mi wręcz przeszkadza. Rozpoznawalność jest dla mnie ciężarem - zdradził.