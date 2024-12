Anna Lewandowska na brak zajęć nie narzeka i wciąż kursuje pomiędzy Barceloną a Warszawą. Tym razem na chwilę zatrzymała się w Polsce, by wyprawić swoją słynną imprezę piernikową. Co roku zaprasza swoje przyjaciółki i koleżanki, by wspólnie piec i ozdabiać świąteczne ciastka. Mimo że trenerka jest ciągle w biegu, dekoracja apartamentu i stołów robią wrażenie. Gospodyni zadbała też o to, by nikt nie wyszedł głodny.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o życiu w Hiszpanii. "Barcelona pozwala się zdystansować"

Anna Lewandowska naszykowała świąteczną imprezę. To będą jeść goście

Przed imprezą trenerka wrzuciła na Instagram krótkie nagranie, na którym tajemniczo zwróciła się do fanów: "Dobrego dnia. Dokąd to jadę?". Wszystko wskazuje na to, że była w drodze do jednego ze swoich apartamentu, w którym umówiła się na wieczór z koleżankami. Słynna impreza z pierniczkami u Lewej odbywa się co roku, a pojawiają się na niej m.in. Aleksandra Dec i Paulina Krupińska. Sądząc po stołach, na miejscu zjawiło się co najmniej 12 osób. Przyjaciółka gwiazdy nagrała z nią krótką relację i pokazała pracującą przy blatach grupę kobiet.

Jesteśmy na pierniczkach. Pieczemy pierniki, ja jestem w sekcji dekoracyjnej, a ty jesteś w jury ze względu na to...

- powiedziała Aleksandra Dec na InstaStories, wskazując na gips na ręce Lewej. Jakiś czas temu trenerka trafiła do szpitala, gdzie przeszła rekonstrukcję więzadeł nadgarstka. Z kolei Lewandowska jeszcze przed przybyciem gości pokazała, jakie smakołyki czekają na wieczór. Na suto zastawionych stołach pojawiło się m.in. sushi, różne roladki, sałatki, a także deski serów. Nie wszystko jednak było bezglutenowe (Lewandowska na co dzień je bez glutenu). Na stół wjechały także grissini, czyli włoskie paluszki pszenne w towarzystwie serów i owoców. Lewa przygotowała też dla wszystkich kubki na gorącą czekoladę.

PRZECZYTAJ TEŻ: U Lewandowskich już święta. Tak wygląda choinka milionerów. Na bogato?

U Anny Lewandowskiej już dawno święta. Tak wyglądają jej włości

Warszawski apartament Lewandowskich już jest gotowy na święta. W okazałym salonie połyskuje już mieniąca się od lampek choinka. A jak wyglądają wnętrza hiszpańskiego domu milionerów? Choinka jest o wiele bardziej okazała, a w salonie pojawiły się też inne ozdoby. Widać, że Lewandowscy lubią atmosferę Bożego Narodzenia, bo zdecydowali się nawet na świąteczne piżamy.