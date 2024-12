Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wiele firm postanowiło obdarować swoich pracowników paczkami z upominkami. Głośno było już m.in. o prezentach od Biedronki. W tym roku firma przygotowała ponad 165 tys. paczek. W zestawach dla personelu znalazły się akcesoria kuchenne, a także bon na kilkaset złotych. A co otrzymali pracownicy marki Lindt?

Zobacz wideo Sonda o świętach 2024. Czy będą droższe?

Pracownica Lindta pochwaliła się paczką świąteczną. Postarali się?

Internautka o nicku "niezlywariatspokoziomek" pochwaliła się na nagraniu opublikowanym na platformie TikTok prezentem świątecznym od marki Lindt, która specjalizuje się w czekoladowych wyrobach. Paczka składała się z dwóch części. Pierwszą z nich był box wypełniony siankiem, pralinami, czekoladą na gorąco, owocami w czekoladzie oraz deserowym kremem do smarowania. Na tym jednak nie koniec. Internautka nie kryła zadowolenia i pokazała na nagraniu drugą część prezentu. Nie zabrakło elementu zaskoczenia, czyli ozdobnych sanek świątecznych. W środku ozdoby znalazły się m.in. orzechy, czekolady, pralinki świąteczne, ciastka, chlebek marcepanowy, bombonierka oraz puszka w kształcie misia. Pracownica Lindta z zadowoleniem komentowała otrzymany prezent. - Sanie robią furorę. (...) Jestem strasznie wdzięczna, strasznie zadowolona, bo kto nie lubi słodyczy? Szczerze, nie wiem, kiedy to wszystko przejem - mówiła na nagraniu. Jak oceniacie zawartość paczki od Lindta? Dajcie znać, czy marka stanęła na wysokości zadania w naszej sondzie na dole strony.

Pochwały dla firmy za paczkę świąteczną. "Ale super"

Pod nagraniem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu zawartością paczki od firmy Lindt. Zgodnie stwierdzili, że firma przebiła konkurencję. "Aż chce się pracować w tej firmie", "Jak dla mnie najlepsza paczka ever", "Gdzie znajdę ofertę pracy do Lindta?", "Jestem zazdrosna", "Najlepsza paczka świąteczna, jaką widziałam", "O wow, ale super", "Chyba się u was zatrudnię" - czytamy w komentarzach.