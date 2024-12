Niedawno Darek Stolarz z "Totalnych Remontów Szelągowskiej" zaskoczył informacją o transferze do innej stacji. Jak się okazuje, Darek Wardziak przechodzi do Polsatu, gdzie dołączy do ekipy programu "Nasz nowym dom". Niedawno ekspert od remontów wyjawił, że to nie koniec niespodzianek. - Kochani mam dla was newsa! Zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe możliwości i nowe rzeczy u mnie! Być może już widzieliście, że media obiegła informacja, że dołączyłem do Polsatu. Będziecie mogli zobaczyć mnie w programie "Nasz nowy dom", ale to nie wszystko! Już niedługo ruszam również z moim autorskim programem! Wyczekujcie! - oznajmił w mediach społecznościowych. Wiadomość o jego odejściu z TVN wywołała spore poruszenie w sieci. Część fanów zgodnie przyznała, że ta informacja była dla nich szokiem. Darek Wardziak z Dorotą Szelągowską nie tylko współtworzył program, ale poza ekranem łączy ich także przyjaźń. Jak na wieści o odejściu eksperta zareagowała prowadzącą? Jak się okazuje, Szelągowska już żartuje, że ma plan na zastępstwo Wardziaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Joanna Koroniewska i Dorota Szelągowska naradzają się w sprawie odejścia Darka Stolarza

Niedawno Dorota Szelągowska wyznała, jak zareagowała na wieści o odejściu Darka Stolarza z TVN. Prezenterka przyznała, że wiedziała o tym już od dawna i w pełni wspiera jego decyzję. - Wiem to już od dawna (...). Trzymam za niego kciuki, uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu "Nasz nowy dom" (...). Naprawdę trzymam kciuki. Pytacie: "Co się stało?". Nic się nie stało. Mam wrażenie, że pewne rzeczy po prostu w pewnym momencie tracą termin ważności - powiedziała z uśmiechem na InstaStories. Tym razem Szelągowska do całej sprawy postanowiła odnieść się humorystycznie. Do żartu zaangażowała dwójkę swoich serdecznych przyjaciół. Kto spośród celebrytów specjalizuje się w tego typu treściach? Koroniewska i Dowbor zajmują wysokie miejsce w rankingu. Szelągowska i Koroniewska postanowiły znaleźć zastępstwo dla Darka Wardziaka. W humorystycznym nagraniu, po szybkiej logistycznej łamigłówce panie doszły do wniosku, że idealnym kandydatem będzie Maciej Dowbor, który z kolei niedawno przeszedł z Polsatu do TVN. Sam zainteresowany nie był specjalnie zachwycony tym pomysłem. Całe nagranie możecie zobaczyć na dole strony. Wygląda na to, że właśnie odrobiny humoru brakowało, odkąd w sieci gruchnęły wieści o transferze Wardziaka.

Nada się?! No, chyba że macie innego kandydata?! Czekamy na propozycje w komentarzach! "Totalne Remonty Szelągowskiej" czekają

- czytamy w opisie nagrania, w którym panie żartowały sobie z angażu Dowbora do programu.

ZOBACZ TEŻ: Kubicka tym wpisem nie uciszy plotek o kryzysie. Wymowne życzenia dla Barona

Maciej Dowbor jako ekspert od remontów? "Trzeba go jeszcze troszkę podszkolić"

Jak na pomysł Szelągowskiej i Koroniewskiej zareagowali fani? Wygląda na to, że pokładają ogromne nadzieje w Dowborze i uważają, że jeszcze nie wszystko stracone. "Trzeba go jeszcze troszeczkę podszkolić, ale generalnie nie odbiega od średniej za bardzo", "Asia i Dorota. Bardzo fajnie kombinujcie... nie wiem, czy się sprawdzi nowy Stolarz Maciej w tej roli", "Mogę wam podesłać mojego starego. Od dwóch lat nie mogę się doczekać wykończenia chaty po wyprowadzce. Idealnie się zgrają", "Trochę się poduczy i będzie stolarz jak malowany" - czytamy.