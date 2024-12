Anna Starmach w mediach funkcjonuje od wielu lat. Ogromną rozpoznawalność przyniósł jej program "MasterChef", w którym przez 12 sezonów pełniła funkcję jurorki. Starmach przez ten czas zyskała spore grono fanów, z którymi na Instagramie dzieli się szczegółami codziennego życia. Ostatnio mogliśmy podejrzeć, jak ekspertka kulinarna przystroiła dom na święta.

Tak wygląda dom Anny Starmach. Jest już gotowa na przyjście świąt

Na pierwszym kadrze, który Anna Starmach wrzuciła na InstaStories, widać już udekorowany stół. Była jurorka "MasterChefa" ustawiła na nim świąteczny stroik, który znalazł się obok słodkich przysmaków i szklanki z herbatą. "Czy tylko u mnie ten grudzień tak pędzi w tym roku?" - dopytuje kulinarna ekspertka na InstaStories. Na kolejnym ujęciu, którym się podzieliła, widać już dokładnie cały salon. Jak można podejrzeć, w domu Starmach znalazła się żywa, rozłożysta choinka, udekorowana lampkami i wielokolorowymi bombkami. W oczy rzucają się także ozdobne świąteczne girlandy choinkowe, które zawieszono przy suficie.

Świąteczne dekoracje pojawiły się nawet na kanapie - Anna Starmach zadbała o specjalne poduszki z pieskami w czapkach świętego Mikołaja. Na zdjęciu można podejrzeć także kuchnię kulinarnej eksperki, którą widać w pełnej krasie. Starmach wybrała wyspę kuchenną z jasnego drewna. Znalazło się przy niej miejsce na półki na książki - zapewne kucharskie - a także dwa stołki barowe. Była jurorka "MasterChefa" wybrała bardzo nietypowy kolor kuchennych szafek, które od razu rzucają się w oczy. Zdecydowała się na odcień zgaszonej zieleni. Na kolejnym InstaStories widać, że w tej części domu spędza rzeczywiście dużo czasu. Anna Starmach uchwyciła moment, na którym wraz z córką robi pierniczki. Zdjęcia podejrzycie w galerii na górze strony.

Anna Starmach relacjonowała kolację dla Tomasza Jakubiaka. Odgryzła się internautce

Anna Starmach była jedną z gwiazd, które pojawiły się na charytatywnej kolacji zorganizowanej dla Tomasza Jakubiaka. Zgromadzeni zbierali na wydarzeniu fundusze na leczenie kucharza, który zmaga się z rzadkim nowotworem. "Wczoraj podczas kolacji charytatywnej setki ludzi myślało i rozmawiało tylko o tobie! Masz wielkie serce, które nas wczoraj połączyło! Tam działa się magia! Lataj dziś wysoko, i wracaj szybko! Czekamy i na kolejnej kolacji musisz już być z nami!" - napisała w sieci Starmach. Jedna z internautek skomentowała sprawę. "Pomoc jest wspaniała, ale skandowanie w restauracji jak na stadionie, po co. Oby pan Tomasz wrócił do pełni zdrowia i mógł dalej cieszyć się tym i tymi, których kocha" - stwierdziła. Celebrytka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Tak się składa, że byliśmy na stadionie" - przekazała, na co internautka zareagowała: "A to zmienia postać rzeczy, pozdrawiam".