Takie paczki mleczarnia rozdała pracownikom na święta. W środku na bogato

Wiele dużych firm obdarowuje swoich pracowników na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Do tych, którzy szykują niespodzianki dla podwładnych, dołączyła także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, oferując firmowe produkty. Zawartość pokazał jeden z użytkowników TikToka. Internauci zgodnie przyznali, że gest zasługuje na uznanie.

Paczka dla pracowników mleczarni na święta dorównuje pozostałym? W środku same drogie rzeczy

Pracownicy OSM Łowicz mogli liczyć w tym roku na paczki z logo pracodawcy. W środku znalazły się produkty spożywcze, po które codziennie sięgamy w sklepach. Na pierwszym planie widać ser żółty gouda, sery mascarpone, margaryny czy masło. "Kto jeszcze dostaje świąteczne paczki ze swojej mleczarni?" - napisał pod nagraniem użytkownik TokToka. Internauci pochwalili pomysł. "Ej, no fajne!", "Też bym chciała taką paczkę", "Liczy się gest" - czytamy w komentarzach. Na korzyść gestu firmy przemawia fakt, że ostatnio przy zakupie nabiału trzeba mocno nadszarpnąć portfel. Na ceny masła grzmiała m.in. Marianna Schreiber, której z pomocą przyszedł jej partner, Przemysław Czarnecki. Obiecał ukochanej cały karton masła pod choinkę. Pracownicy Łowicza aż tyle nie dostali, ale warto docenić gest, gdyż nawet najtańszy ser żółty oscyluje w granicach 30 zł za kg (i to w promocji), zaś kostka masła w popularnych sklepach sięga 10 zł. Tę podwyżkę wyjaśnił rolnik Łukasz Sędrowski, uczestnik programu "Polnik szuka żony". Wskazał, czego to wina.

Co inne firmy podarowały pracownikom w paczkach?

Choć paczka z mleczarni wypada skromnie, ale drogo, wiele firm postarało się w tym roku, by pracownicy poczuli magię świąt. Biedronka została wytypowana przez internautów na faworyta, obdarowując zestawem patelni, przyprawami ze stojakiem i wieloma innymi. W Lidlu pracownicy dostali bony do wykorzystania w sklepach na sporą wartość. Oba handlowe giganty obdarowały także dzieci pracowników. Z kolei Action obsypał podwładnych najlepszymi słodyczami i rzeczami, które przydadzą się każdemu - w paczce znalazły się m.in. ciepły koc i aromatyczna świeczka. Zerknijcie i dajcie znać, która paczka waszym zdaniem jest najlepsza.