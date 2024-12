Marzia Gaggioli śpiewa po polsku o świętach. Polacy wniebowzięci

Marzia Gaggioli urodziła się w 1985 roku w Rzymie, ale zdaje się, że to nie kraj ojczysty pokochała tak naprawdę. Od wielu lat tworzy piosenki w języku polskim i to w kraju nad Wisłą ma najwięcej fanów. Ci nie mogą sobie wyobrazić dnia, kiedy pochodząca z Włoch artystka przestanie tworzyć. Teraz ponownie podbija sieć, publikując świąteczny utwór "Magiczna Noc". Posłuchajcie!

Marzia Gaggioli śpiewa o świętach. Polacy jednomyślni: Nie ma świąt bez Marzii

Sympatię polskich słuchaczy Marzia zdobyła nie tylko przez fakt, że sama komponuje, produkuje teledyski, a nawet projektuje własne kostiumy. Twórczość gwiazdy internetu powszechnie uznaje się za mieszankę nostalgii i kiczu, zaś sam wokal Włoszki nie zwala z nóg. Mimo to, wrażenie na internautach robi to, jak dobrze radzi sobie ze śpiewaniem po polsku, którego nauka, jak sama przyznaje, wciąż pozostaje dla niej dużym wyzwaniem. "Zawsze miałam pasję do obcych języków. Polski to jedyny w swoim rodzaju język, bardzo fascynujący. Jest bardzo muzykalny, ale nie miałam sposobu, by się go nauczyć. Udaje mi się pisać teksty piosenek, ale nie umiem mówić po polsku" - podkreśliła w jednym z wywiadów. Teraz Gaggioli zrobiła Polakom niespodziankę - do sieci trafił świąteczny numer "Magiczna Noc". W teledysku widzimy piosenkarkę w fantazyjnych świątecznych kostiumach. Wtórują jej charakterystyczne dla niej efekty graficzne - w tym przypadku zaśnieżone ulice i choinki. Świąteczny nastrój jednak najbardziej objawił się w samym tekście - Gaggioli śpiewa o radości i szczęściu wynikającym z samego faktu spędzania wyjątkowego czasu z najbliższą osobą. Polscy fani nie mają wątpliwości, że tą osobą jest nikt inny jak właśnie Gaggioli. "Nie ma świąt bez Marzii", "Najlepszy prezent świąteczny to twoja piosenka", "Nowa królowa świąt" - czytamy pod nagraniem. A wam jak się podoba? Dajcie znać w sondzie poniżej!

Marzia Gaggioli chciała reprezentować nas w Konkursie Piosenki Eurowizji. Co poszło nie tak?

Marzia od najmłodszych lat pasjonuje się muzyką i to jej poświęciła swoje życie. Pierwszy utwór skomponowała już jako sześciolatka, ale na sukces - przynajmniej ten w sieci - musiała trochę poczekać. Włoszka zasłynęła niebanalnym podejściem do muzyki - nagrywa piosenki w różnych językach: japońskim, węgierskim, niemieckim, hiszpańskim czy hinduskim. Co zaskakujące, największą sympatią darzy język polski i takim też sposobem wyśpiewała sobie sukces w tym kraju. Jej utwory "Słońce świeci" czy "Jestem tutaj" mają już kilka milionów odsłon na Youtube. Choć piosenkarce jeszcze nie udało jej się tu dotrzeć, polscy fani dbają o to, by czuła się doceniona. Wyrazem wdzięczności niechaj będzie fakt, że w 2015 roku, dzięki głosowaniu internautów, wygrała plebiscyt na artystkę, która powinna wystąpić na inauguracyjnym koncercie na Stadionie we Wrocławiu. Tym samym zdetronizowała gwiazdy takie jak Doda, Madonna czy One Direction. Przypomnijmy, że Marzia Gaggioli w 2017 roku chciała reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Nie poddam się", jednak według ówczesnego regulaminu, kraj mogli reprezentować wyłącznie osoby legitymujące się obywatelstwem Rzeczpospolitej Polskiej.